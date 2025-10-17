이영애X김영광X박용우, 운명의 삼자대면 (은수 좋은 날)

|
[스포츠조선 박아람 기자] 이영애, 김영광, 박용우가 운명의 삼자대면을 한 이후 돌이킬 수 없는 각성의 순간을 맞는다.
오늘(17일) 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 마침내 마주한 은수, 이경, 태구의 삼자대면이 포착됐다. 이성을 잃은 태구는 두 사람에게 총구를 겨누며 돈을 내놓으라 협박하고, 은수는 물러서지 않고 치열한 심리전을 벌이며 극한의 대치를 이어간다. 그 순간, 태구는 생각지 못한 은수의 한마디에 총을 떨구고 마는데. 과연 태구의 방아쇠를 멈추게 한 진짜는 이유는 무엇일지 이목이 집중된다.
한편, 각성한 은수는 휘림을 찾아가 파격적인 거래를 제안한다. 벼랑 끝에 선 은수는 가족을 지키기 위해 모든 것을 걸지만 곧 그녀의 발목을 잡는 충격적인 사건이 발생한다. 태구는 후배 경찰을 이용해 은수의 뒤를 캐고, 결국 결정적인 증거를 손에 쥔다. 결국 경찰 조사실에 불려간 은수는 태구가 건넨 사진 속에서 믿을 수 없는 진실과 마주하며 오열한다.
KBS 2TV 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날' 9회는 내일(18일) 밤 9시 20분 방송된다.
사진 제공 = KBS 2TV 토일 미니시리즈 <은수 좋은 날>