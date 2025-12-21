현빈이 밝힌 ♥손예진과의 시작 "'사랑의 불시착' 끝난 후...옷 젖듯 사랑"

기사입력 2025-12-21 20:29


현빈이 밝힌 ♥손예진과의 시작 "'사랑의 불시착' 끝난 후...옷 젖듯 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 현빈이 아내 손예진에게 반한 이유를 밝혔다.

21일 '요정재형' 채널에는 '옷 젖듯이 사랑하게 된 것 같아요..(진심)'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 정재형은 "예진이한테도 이야기했지만 이미 ('사랑의 불시착' 때) 연애는 시작됐다"며 "둘이 정말 절절한 연기를 했다. 그때 나는 '이건 사랑이다. 사랑 아니면 이런 연기가 안 나온다'고 느꼈다"고 말했다.

그러나 현빈은 단호하게 "아니다"라며 "(연애는) 끝나고 나서다"라고 답했다. 그는 "'협상'이라는 영화를 같이 찍으면서 그때는 실질적으로 같이 촬영한 게 거의 없었다. 마지막 뒷부분은 좀 있었고, 한날한시에 촬영하긴 했는데 다른 공간에서 촬영했다. 밥 먹을 때 만나거나 모니터할 슌 중간에 만나는 거 말고는 없었다. 촬영할 때는 찢어졌다"고 설명했다.

이어 "그리고서 그때 배우로서 아쉬운 지점이 있었다. 같이 어떤 한 공간에서 호흡하고 서로 눈을 보고 연기를 하는 것과 모니터 보고 연기하는 건 조금 다른 게 있으니까 나중에 다른 장르로 만나보면 좋겠다는 막연한 생각이 있었는데 그게 '사랑의 불시착'이 된 거다"라며 "같은 또래인 데다가 일 시작한 시점도 비슷하고 행보 같은 것들도 약간 비슷한 결이 있는 거 같아서 얘기가 되게 잘 통했다"고 전했다.


현빈이 밝힌 ♥손예진과의 시작 "'사랑의 불시착' 끝난 후...옷 젖듯 …
현빈은 손예진에게 반한 포인트를 묻자 "어떤 포인트가 없었다. 물 스며들듯이 시간이 간 것 같다. 작품 하면서 얘기도 나누고 그러면서 쭉 옷 젖듯이 이렇게 된 것 같다"며 "'이거야!'라고 생각이 안 나는 거 보니까 그런 건 없었던 거 같다. 자연스럽게 갔던 거 같다"고 밝혔다.

또한 현빈은 손예진과 또 작품 할 의향이 있냐고 묻자 "작품 할 의향은 있지만 '사랑의 불시착' 같은 건 못한다. 다른 이야기가 있으면 충분히 할 의향이 있다"고 답했다. 그는 "뭐가 있을까 고민해 봤는데 부부인데 갑자기 사이가 틀어진 이야기도 재밌을 거 같고, '미스터&미세스 스미스' 같은 것도 재밌을 거 같다. 다른 거 재밌는 게 있으면 또 해도 재밌겠다는 생각이 든다"고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정우성, 가맥집 입장 거부당했다 "현빈이랑 간다하니 바로 된다고"(전참시)

2.

40kg 빠진 최준석, 20억 사기당해 월세살이 "아내 몰래 살던 전셋집 바꿔" ('사당귀')

3.

그림 신민아, 글 김우빈..직접 만든 청첩장→메뉴카드까지 "So cute♥"

4.

현빈♥손예진 3세 子, 깜짝 놀랄 외모.."만화 같이 생긴 아기 처음"

5.

소시 효연, 외모 평가에 솔직 심경 "본 적도 없으면서 입만 나불, 열받는다"

연예 많이본뉴스
1.

정우성, 가맥집 입장 거부당했다 "현빈이랑 간다하니 바로 된다고"(전참시)

2.

40kg 빠진 최준석, 20억 사기당해 월세살이 "아내 몰래 살던 전셋집 바꿔" ('사당귀')

3.

그림 신민아, 글 김우빈..직접 만든 청첩장→메뉴카드까지 "So cute♥"

4.

현빈♥손예진 3세 子, 깜짝 놀랄 외모.."만화 같이 생긴 아기 처음"

5.

소시 효연, 외모 평가에 솔직 심경 "본 적도 없으면서 입만 나불, 열받는다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[포토] 환호하는 최정민, 2세트 승리가 보인다!

2.

[포토] 갑작스러운 부상에 눈물 흘리는 카리

3.

[포토] 무릎 다친 카리, 힘겨운 발걸음

4.

[포토] 나현수 안아주는 카리, 조금만 더 힘내줘

5.

[포토] 갑작스런 무릎부상에 아쉬워하는 카리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.