김우빈♥신민아, 답례품도 세심하게 준비..하객들도 감동 "소중한 시간 감…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김우빈, 신민아가 결혼식 답례품까지 세심하게 준비해 눈길을 끌었다.
특히 결혼식 메뉴판에는 두 사람이 직접 그린 그림과 손 글씨가 담겨 시선을 사로잡았다. 또한 답례품으로는 신민아가 앰배서더로 활동 중인 글로벌 뷰티 브랜드 '랑콤'과 럭셔리 향수 브랜드 '아쿠아 디 파르마'의 제품 등이 준비돼 눈길을 끌었다. 답례품에는 "소중한 시간 함께해 주셔서 감사합니다"라는 메시지가 적힌 카드도 함께 전달됐다. 한 하객은 "답례품에도 세심함이 느껴졌다"며 감동을 전했다.
이어 "드레스를 입고 내려오는 신민아 배우의 모습을 보던 김우빈 배우 눈빛은 영락없는 신랑의 눈빛이었어요"라며 "진심으로 축하드립니다"라고 덧붙였다.
또한 눈이 소복이 쌓인 촬영장에서 서로의 볼을 맞대며 웨딩 화보를 촬영하는 두 사람의 영상도 공개됐다. 얼굴은 자세히 나오지 않았지만, 어깨를 드러낸 드레스를 입고 아름다운 신부의 자태를 뽐내는 신민아와 듬직하게 옆을 지키는 신랑 김우빈의 모습이 담겼다.
해당 업체는 "이날 계셨던 모든 분들이 두 분 행복을 진심으로 바라는 마음이 가득했습니다. 오랜 친구들이 만들어 주는 촬영장이었어요. 25년 첫눈이 온 날이었고, 너무너무 추웠는데 눈밭에서 촬영은 드라마처럼 바람 한번 스쳐주더니 눈이 흩뿌려지더라고요"라며 "다 그렇게 생각하겠지만 진짜 두 분 잘 살겠다 싶더라고요. 김우빈 신민아 배우, 진심으로 축하드립니다. 앞으로도 오랫동안 응원할게요"라고 전했다.
한편 김우빈과 신민아는 10년간의 공개 열애 끝에 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 결혼식에 앞서 소외계층을 위한 기부에도 나섰다. 소속사 에이엠엔터테인먼트에 따르면 두 사람은 한림화상재단과 서울아산병원, 좋은 벗들 등 여러 기관에 3억 원을 전달했다.