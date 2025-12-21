40kg 빠진 최준석, 20억 사기당해 월세살이 "아내 몰래 살던 전셋집 바꿔" ('사당귀')

[스포츠조선 조윤선 기자] 전 야구선수 최준석이 20억 원대 건물 투자 사기를 당한 뒤 현재 월세 생활을 하고 있다고 고백했다.

21일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 선배 양준혁의 호출을 받고 등장한 최준석의 근황이 공개됐다.

이날 최준석은 몰라보게 날씬해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 1일 1식과 마라톤으로 40kg 감량에 성공했다는 그는 현재 110kg대라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

경남 창원에서 야구 교실을 운영한다는 최준석은 "야구 시즌에는 해설 위원도 하고, 농산물 판매도 하고 있다"며 근황을 전했다. 이를 들은 양준혁 아내는 "준석 오빠의 미래가 보인다. 왜 야구 선수들은 은퇴하고 사업에 관심이 많은 거냐"고 물었다.

이에 최준석은 "사실 선수 시절 연봉이 높지 않았냐. 그렇게 또 벌고 싶은 마음도 있고 사업 성공 사례를 보면 좋은 모습도 나오니까 '해볼까?' 그런 느낌인 거다"라고 솔직하게 털어놨다. 이를 들은 양준혁은 "나도 그전에 많이 갖다 부었다"고 공감했다.


그러자 최준석은 "나도 사실 마찬가지다. 정말 친한 사람한테 건물 투자 사기를 당했다. 금액대가 20억 원이 넘어갔다"며 "진짜 10년 이상 가족처럼 지냈던 사이였는데 사기를 당했다"고 말해 안타까움을 안겼다.

지인을 믿고 투자금과 도장을 모두 맡겼다는 최준석은 "(지인이) 투자금을 갖고 잠적했다. 그때는 '이 사람이 설마 나한테 그럴까' 생각했다"며 씁쓸해했다. 양준혁은 "20억 잃었으면 이제 50억 벌면 된다"며 "끝까지 밀어붙여야 한다. 나도 끝까지 밀어붙이니까 방어가 잘되지 않았냐"며 위로했다.

최준석은 아내도 투자 사기에 대해 알고 있냐는 질문에 "금액까지는 오픈 안 했다. 투자한 사실만 알았다. 아내가 투자할 때 말렸는데 말렸을 때 그만하기만 했어도 피해가 커지지 않았을 거다"라며 후회했다. 이어 "살던 전셋집을 월세로 몰래 바꿨다. 그러면서 빚이 생긴 거다"라며 "아직도 월세로 살고 있다. 왜냐하면 빚 먼저 갚아야 하니까"라고 밝혔다.

최준석은 "아내에게 너무 고마운 게 최준석의 아내라고 사람들이 많이 알고 있는데 자기도 보탬이 되려고 아르바이트하고, 최근에는 병원 코디 일도 시작했다"며 "아내와 법원까지 갈 뻔했는데 그래도 아내가 참고 견뎌주면서 지금 열심히 노력하면서 살고 있다"고 말했다. 그러면서 "앞으로도 투자 같은 건 절대 없을 거 같다. 한 가지 느낀 건 아내 말을 정말 잘 들어야 한다"고 강조했다.

