故 서희원 동생 "구준엽, 매일 언니 묘소서 밥 먹는다" 눈물

[스포츠조선 김준석 기자] 고(故) 서희원 의 동생이자 그룹 클론 구준엽의 처제인 서희제가 8개월 만에 공식 석상에 모습을 드러내, 세상을 떠난 언니와 구준엽에 대한 깊은 마음을 전했다.
무대 뒤에서 기자들과 만난 서희제는 자신의 목걸이를 가리키며 "이 안에 언니의 일부가 담겨 있다. 언니가 그리울 때마다 착용한다"고 말해 주위를 숙연하게 했다.
또 그는 "매주 토요일 가족들이 함께 식사한다. 구준엽도 늘 저를 응원해 준다"며 "우리 매형은 매일 진바오산(쉬시위안 묘역)에 가서 언니와 밥을 먹고, 매일 언니의 초상화를 그린다. 집 안은 언니의 그림으로 가득하다. 언젠가 그 그림으로 전시회를 열고 싶다"고 전했다.
서희원은 2001년 드라마 '유성화원'(꽃보다 남자 대만판)의 주연 산차이 역으로 아시아 전역에서 큰 사랑을 받았다. 그는 2022년 그룹 클론 출신 구준엽과 결혼하며 세기의 재회로 화제를 모았지만, 결혼 2년 만에 세상을 떠나 안타까움을 남겼다.
구준엽은 현재까지도 매일 서희원의 묘소를 찾아 그녀와 함께 식사하며, 생전의 사랑을 그림으로 남기고 있는 것으로 알려졌다.
