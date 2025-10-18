다나카, 中에 '노래 도둑' 맞았다…'잘자요 아가씨' 중국 곡으로 둔갑

기사입력 2025-10-18 14:53


다나카, 中에 '노래 도둑' 맞았다…'잘자요 아가씨' 중국 곡으로 둔갑

[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 김경욱이 자신의 곡 '잘자요 아가씨'가 중국 음원업체에 무단으로 편곡·등록됐다며 분노를 드러냈다.

김경욱은 최근 SNS를 통해 "중국 음원 업체들이 유명 음원들을 편곡해 인스타그램(메타)에 신규 등록을 진행하고 있다"며

"그 과정에서 원곡 소유권이 강제로 이전되는 상황이 벌어지고 있다"고 폭로했다.

그는 "2년 동안 많은 분들과 만든 '잘자요 아가씨'가 중국 곡으로 새로 등록돼 버렸다"며 "현재 유통사와 해결 방안을 논의 중이고, 다른 아티스트분들도 주의하길 바란다"고 당부했다.

김경욱은 일본인 부캐릭터 '다나카'로 활동하며 유튜버 닛몰캐쉬와 함께 지난 2월 '잘자요 아가씨'를 발매했다.

이 곡은 중독성 있는 멜로디와 독특한 퍼포먼스로 인기를 얻었다.

하지만 최근 인스타그램 릴스 등에서 원곡 사용이 차단되고, 대신 원곡과 거의 동일하지만 미세하게 변주된 편곡 버전이 등록돼 있어 사실상 중국 음원업체가 원곡을 '도둑 맞은 듯' 가져간 상황이다.

김경욱의 사례는 최근 확산 중인 '中 저작권 도용' 논란의 또 다른 피해 사례다.


앞서 브라운아이즈 '벌써 일년', 지오디(god) '길' 등 국내 인기곡들이 중국 플랫폼에 무단 등록된 사실이 드러나면서, 국내 음악계는 "국가 간 저작권 보호 체계가 사실상 무너졌다"며 강력한 대응을 촉구하고 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남진 "베트남전 참전 당시 1m 앞 폭탄 떨어져...혼자 못 피했다" ('불후의 명곡')

2.

이준, 화폐 가치 발언 논란 후 정신 차렸다 “욕먹고 달라져”

3.

故 서희원 동생 "구준엽, 매일 언니 묘소서 밥 먹는다" 눈물

4.

"협찬 스타킹 안 신어?" 박보영 포토월 막은 변질된 '유방암 캠페인'

5.

주우재, 최홍만 손에 잡힌 '한줌 팔뚝'..."얘는 진짜 부러져" 깜짝 ('놀뭐')

연예 많이본뉴스
1.

남진 "베트남전 참전 당시 1m 앞 폭탄 떨어져...혼자 못 피했다" ('불후의 명곡')

2.

이준, 화폐 가치 발언 논란 후 정신 차렸다 “욕먹고 달라져”

3.

故 서희원 동생 "구준엽, 매일 언니 묘소서 밥 먹는다" 눈물

4.

"협찬 스타킹 안 신어?" 박보영 포토월 막은 변질된 '유방암 캠페인'

5.

주우재, 최홍만 손에 잡힌 '한줌 팔뚝'..."얘는 진짜 부러져" 깜짝 ('놀뭐')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 떠난 후 토트넘 '왕'됐다...'최악의 영입' 히샬리송 180도 대반전, 1티어 기자 "프랭크 체제 핵심 등극, 방출 없다"

2.

"와! 경력자다. 나는 반지 없는데" → RYU 조차 입이 떡 벌어진 한화의 '우승반지' 소유자

3.

"내 인생 최악의 실수, SON 영입 실패" 최고 명장 클롭 또또또 손흥민 언급 "유일하게 후회하는 쏘니, 리버풀이랑 최고였을텐데" 찐한 아쉬움

4.

결단 내린 박진만 감독 "2차전 선발은 무조건 최원태, 원태인은 더 쉬는 게 맞다" [PO1 현장]

5.

'라리가 15초 보이콧 시위'에 홍역, 선수협 집단행동 돌입…초유의 리그전 미국 개최에 선수-감독 반발 확산

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.