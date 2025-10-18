다나카, 中에 '노래 도둑' 맞았다…'잘자요 아가씨' 중국 곡으로 둔갑

|
[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 김경욱이 자신의 곡 '잘자요 아가씨'가 중국 음원업체에 무단으로 편곡·등록됐다며 분노를 드러냈다.
그는 "2년 동안 많은 분들과 만든 '잘자요 아가씨'가 중국 곡으로 새로 등록돼 버렸다"며 "현재 유통사와 해결 방안을 논의 중이고, 다른 아티스트분들도 주의하길 바란다"고 당부했다.
김경욱은 일본인 부캐릭터 '다나카'로 활동하며 유튜버 닛몰캐쉬와 함께 지난 2월 '잘자요 아가씨'를 발매했다.
하지만 최근 인스타그램 릴스 등에서 원곡 사용이 차단되고, 대신 원곡과 거의 동일하지만 미세하게 변주된 편곡 버전이 등록돼 있어 사실상 중국 음원업체가 원곡을 '도둑 맞은 듯' 가져간 상황이다.
김경욱의 사례는 최근 확산 중인 '中 저작권 도용' 논란의 또 다른 피해 사례다.
앞서 브라운아이즈 '벌써 일년', 지오디(god) '길' 등 국내 인기곡들이 중국 플랫폼에 무단 등록된 사실이 드러나면서, 국내 음악계는 "국가 간 저작권 보호 체계가 사실상 무너졌다"며 강력한 대응을 촉구하고 있다.
