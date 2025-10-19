“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 …

|
[스포츠조선 김소희 기자] AOA 출신 권민아가 최근 논란이 된 더블유 코리아(W Korea)의 유방암 자선 행사에 불편한 심경을 드러냈다.
19일 권민아는 자신의 SNS 계정에 장문의 글을 올리며 행사의 방식에 대해 날카로운 비판을 이어갔다.
이어 "췌장암은 기적이 일어나지 않는 이상 치료가 어려운 병이다. 그에 반해 유방암은 빨리 발견하면 쉽게 치료된다고 생각하는 분들도 있는 것 같다"며 "제가 직접 겪은 건 아니지만, 옆에서 지켜보는 것만으로도 너무 힘들고 안타깝고 슬펐다"고 덧붙였다.
권민아는 특히 "정말 진심으로 유방암 환자들을 걱정하고 생각하고, 그들의 가족 마음까지 헤아렸다면 그런 술 파티는 절대 열리지 않았을 것 같다"고 지적했다. 이어 "선한 기부 자체는 금액과 관계없이 본받을 점이 있다고 생각한다. 하지만 화려하고 멋지고 즐거워 보이는 사진들 속에 '유방암'이라는 제목이 붙은 걸 보고, 많은 생각이 들었고, 보는 순간 불편하고 괴로웠다"고 밝혔다.
그는 "제가 뭐라고 감히 어떤 말을 하겠냐만은, 암 환자와 암 환자의 가족들은 사소한 것에도 상처를 받는다. 알아달라"고 간절하게 호소했다.
앞서 더블유 코리아는 지난 15일 서울 종로구의 한 호텔에서 제20회 유방암 인식 향상 캠페인 '러브 유어 더블유 2025(Love Your W 2025)'를 개최했다. 이 행사에는 방탄소년단(BTS) 뷔, 제이홉, RM, 에스파 카리나, 아이브 장원영, 아일릿, 키키, 올데이프로젝트, 박재범, 배우 고현정, 변우석, 이영애, 임지연, 정해인, 추영우, 박보영, 전여빈, 박은빈 등 다수의 스타가 참석해 화제를 모았다.
행사에 참석한 배우들은 '거마비 없이' 출연했지만, 패션 및 주얼리 브랜드로부터 후원과 협찬을 받은 것으로 전해졌다. 또한 현장에서 가수 박재범이 '몸매' 등 공연을 펼치고, 참석자들이 음주를 즐기는 모습이 공개되면서 자선 행사의 진정성과 형식에 대한 비판 여론이 거세졌다.
결국 더블유 코리아는 19일 공식 사과문을 발표했다.
공식 입장문에서 더블유 코리아 측은 "행사 구성과 진행이 캠페인의 본래 취지에 부합하지 못했다는 지적을 무겁게 받아들이고 있다"며 "무엇보다 유방암 환우와 가족분들의 입장을 세심하게 고려하지 못한 점, 불편함과 상처를 드린 점에 대해 깊이 사과드린다"고 밝혔다.
이어 "선한 마음으로 참여해 주신 많은 분들도 논란으로 인해 불편을 겪으셨을 것"이라며 "이번 일을 계기로 행사 기획과 실행 전 과정을 보다 면밀히 점검하겠다"고 덧붙였다.