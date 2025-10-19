"유방암 이름 달고 술파티라니…" 권민아, 유방암 자선행사 작심 비판

|
[스포츠조선 고재완 기자] "암 환자 가족은 사소한 말에도 상처받습니다. 진심이었다면 그런 파티는 열리지 않았을 것"
그는 "저희 아버지는 췌장암으로 떠나셨고, 저희 언니는 유방암으로 수년간 불안에 떨며 지내고 있다. 3기 때 발견해 크게 절제 수술을 받고 항암치료로 머리카락이 다 빠졌다. 부작용으로 살도 찌고, 치료비도 어마어마하게 들었다"라며 "췌장암은 기적이 일어나지 않는 이상 치료하기 어렵지만, 유방암은 빨리 발견하면 '쉽게 치료된다'고 생각하는 분도 있다. 직접 겪지 않아도 옆에서 지켜보는 것만으로 너무 힘들고 안타깝고 슬프다"고 토로했다.
권민아는 이어 W코리아의 유방암 자선행사를 직접 겨냥해 "정말 진심으로 유방암 환자를 걱정하고, 그들의 가족 마음까지 헤아렸다면 그런 술 파티는 절대 열리지 않았을 것 같다. 기부는 금액보다 마음이 중요하지만, 화려하고 즐거워 보이는 파티 사진 속에 '유방암'이라는 이름이 붙어 있는 걸 보고 너무 불편하고 괴로웠다"며 "제가 뭐라고 감히 말하겠냐만, 암 환자와 가족들은 사소한 것에도 상처받는다. 제발 알아주세요, 꼭"이라고 호소했다.
이에 논란이 커지자 W코리아 측은 공식 입장을 내고 사과했다. 이들은 "'유방암 인식 향상 캠페인 : Love Your W'는 유방암 조기검진의 중요성을 알리기 위해 진행된 행사였으나, 구성과 진행이 취지에 비춰 적절치 않다는 지적이 있어 무겁게 받아들이고 있다. 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.
