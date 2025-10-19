"유방암 이름 달고 술파티라니…" 권민아, 유방암 자선행사 작심 비판

기사입력 2025-10-19 20:31


"유방암 이름 달고 술파티라니…" 권민아, 유방암 자선행사 작심 비판

[스포츠조선 고재완 기자] "암 환자 가족은 사소한 말에도 상처받습니다. 진심이었다면 그런 파티는 열리지 않았을 것"

걸그룹 AOA 출신 배우 권민아가 W코리아의 유방암 자선 행사 '러브 유얼 더블유 2025(Love Your W)'를 향해 작심 비판을 쏟아냈다.

암 환자 가족으로서 느낀 진심 어린 호소는 많은 이들의 공감을 얻고 있다. 19일 권민아는 자신의 개인 계정을 통해 장문의 글을 남겼다.

그는 "저희 아버지는 췌장암으로 떠나셨고, 저희 언니는 유방암으로 수년간 불안에 떨며 지내고 있다. 3기 때 발견해 크게 절제 수술을 받고 항암치료로 머리카락이 다 빠졌다. 부작용으로 살도 찌고, 치료비도 어마어마하게 들었다"라며 "췌장암은 기적이 일어나지 않는 이상 치료하기 어렵지만, 유방암은 빨리 발견하면 '쉽게 치료된다'고 생각하는 분도 있다. 직접 겪지 않아도 옆에서 지켜보는 것만으로 너무 힘들고 안타깝고 슬프다"고 토로했다.

권민아는 이어 W코리아의 유방암 자선행사를 직접 겨냥해 "정말 진심으로 유방암 환자를 걱정하고, 그들의 가족 마음까지 헤아렸다면 그런 술 파티는 절대 열리지 않았을 것 같다. 기부는 금액보다 마음이 중요하지만, 화려하고 즐거워 보이는 파티 사진 속에 '유방암'이라는 이름이 붙어 있는 걸 보고 너무 불편하고 괴로웠다"며 "제가 뭐라고 감히 말하겠냐만, 암 환자와 가족들은 사소한 것에도 상처받는다. 제발 알아주세요, 꼭"이라고 호소했다.

앞서 지난 15일 W코리아는 창간 20주년을 기념해 유방암 인식 향상 캠페인 'Love Your W 2025' 자선행사를 개최했다. 이날 행사에는 수많은 톱스타들이 참석했지만, 행사 현장이 유방암 인식 캠페인이라기보다는 '럭셔리 셀럽 파티'처럼 보였다는 비판이 이어졌다.

이에 논란이 커지자 W코리아 측은 공식 입장을 내고 사과했다. 이들은 "'유방암 인식 향상 캠페인 : Love Your W'는 유방암 조기검진의 중요성을 알리기 위해 진행된 행사였으나, 구성과 진행이 취지에 비춰 적절치 않다는 지적이 있어 무겁게 받아들이고 있다. 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'커밍아웃' 곽선희, ♥동성 연인 프러포즈 받았다.."이제 약혼자로 소개"

2.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

3.

박유천, 또 법정으로…'5억 배상'에도 불복, 여전히 억울했나[SC이슈]

4.

임채무, 100억 빚보다 힘든 진상 피해 "실컷 놀고 환불..다른 손님 입장도 막아" ('사당귀')

5.

류필립 누나 수지, 미나에 장문의 사과 "오해 불러 죄송, 금전 도움→응원 감사"[전문]

연예 많이본뉴스
1.

'커밍아웃' 곽선희, ♥동성 연인 프러포즈 받았다.."이제 약혼자로 소개"

2.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

3.

박유천, 또 법정으로…'5억 배상'에도 불복, 여전히 억울했나[SC이슈]

4.

임채무, 100억 빚보다 힘든 진상 피해 "실컷 놀고 환불..다른 손님 입장도 막아" ('사당귀')

5.

류필립 누나 수지, 미나에 장문의 사과 "오해 불러 죄송, 금전 도움→응원 감사"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

2.

응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제발 야! 하면서 방해하는 행위 안 하셨으면"

3.

폰세-와이스가 이렇게 무너질 거라 예상했겠나...김경문 감독 "그래서 야구가 어렵다" [PO2 현장]

4.

박진만 감독 함박웃음 "가을에 약하다던 최원태, 포스트시즌의 사나이가 됐다. 완벽했다" [PO2 현장]

5.

플레이오프에 경험 쌓기? 한화, 7회부터 '황영묵 이도윤 권광민 허인서' 등 대거 투입 → 유의미한 추가전력 확보했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.