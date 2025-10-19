배정남, 세상 떠난 반려견 벨 화장 참관 중 오열 "뜨거워서 어떡해" ('미우새')

기사입력 2025-10-19 22:27


배정남, 세상 떠난 반려견 벨 화장 참관 중 오열 "뜨거워서 어떡해" (…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배정남이 유일한 가족인 반려견 벨과의 이별에 오열했다.

19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 서로의 유일한 가족이었던 배정남과 반려견 벨의 마지막 이야기가 공개됐다.

배정남은 지난달 29일 개인 SNS를 통해 반려견 벨이 예기치 못한 심장마비로 영원히 작별하게 됐다는 소식을 전한 바 있다.

드라마 촬영으로 인해 재활센터에 잠시 벨을 맡겼던 배정남은 비보를 접한 후 잠든 것같이 누워있는 벨의 마지막 모습에 눈물을 쏟았다.

배정남은 벨을 쓰다듬으면서 "일어나 봐라"라며 오열해 보는 이들마저 눈물짓게 했다. 이어 "아빠가 미안해"라며 "조금만 더 있다 가지. 고생 많았어"라며 마음 아파했다.

화장터로 떠나기 전 배정남은 벨과의 추억이 가득했던 재활 센터를 찾았다. 그는 벨이 제일 좋아했던 잔디밭과 함께 재활했던 수영장을 바라보며 말을 잇지 못했다.

이후 벨과 어릴 때부터 친했던 카파이가 나타나 벨의 곁을 지켰다. 벨이 급성 디스크로 재활 치료받을 때 재활 도우미 역할까지 했을 정도로 각별한 사이였던 카파이는 벨의 마지막을 느낀 듯 낑낑거리며 울었고, 이를 본 배정남은 다시 한번 눈물을 흘렸다.


배정남, 세상 떠난 반려견 벨 화장 참관 중 오열 "뜨거워서 어떡해" (…
장례식장에 도착한 배정남은 염습하는 사이 재활센터 원장과 벨의 마지막에 대해 이야기를 나눴다. 그는 "인생에서 제일 어려운 일 같다"며 "벨과의 이별을 일부러 생각 안 하려고 했다. 생각하면 너무 괴로우니까. 힘든 거 다 이겨내고 날도 풀려서 좋은데"라며 아쉬움을 감추지 못했다.


재활센터 원장은 "전화받고 벨 가는 모습 영상 통화로 보지 않았냐. 벨이 아침에는 상태도 좋고 밥 잘 먹었다. 항상 테라스로 일광욕 나갔다가 안으로 들어갈까 했는데 일어나서 다섯 발자국 걷더니 갑자기 주저앉더라. 그러더니 완전 옆으로 쓰러졌다"며 "CPR 했는데 보통 3~5분이면 다시 심장이 돌아와야 하는데 안 돌아왔다"며 벨의 마지막 순간에 대해 전했다.

이에 배정남은 "마지막 의식이었던 거 같다"며 "전화 끊고 바로 출발했는데 살면서 그렇게 울어본 건 처음이다. 그래도 다행히 안 아프게 갔다"고 말했다. 원장은 "어쨌든 벨이 마지막까지 아빠 목소리 듣고 간 게 행복했을 거다"라며 위로했다.

배정남은 화장하기 전 벨과 마지막 인사를 나누며 "아빠 잘 지내고 있을게. 잘 살게. 고마워. 사랑해. 아프지말고 푹 쉬어"라며 "나한테 와줘서 고마워. 아빠가 많이 사랑한다"며 다시 한번 눈물을 흘렸다.

이후 배정남은 화장하는 모습을 지켜볼 수 있는 참관실로 향했다. 화구의 문이 닫히자 그는 다시 한번 무너지며 "뜨거워서 어떡하냐", "혼자 무서울 건데"라며 오열했다.

마지막으로 화장을 마친 후 유골함에 담겨 돌아온 벨을 본 배정남은 "왜 이렇게 작아졌냐"며 한참을 쓰다듬고는 "집에 가자"며 담담히 말했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

2.

김종국 "♥가정 생겨, '런닝맨' 못 그만둔다"..결혼후 확달라진 책임감

3.

김종국, ♥결혼후 첫 명절 어떻게 보냈나.."손흥민 LA경기 직관"(짐종국)[종합]

4.

"유방암 이름 달고 술파티라니…" 권민아, 유방암 자선행사 작심 비판

5.

솔비, 전현무→박나래에 그림 팔더니.."최고가는 2300만원"(백반기행)

연예 많이본뉴스
1.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

2.

김종국 "♥가정 생겨, '런닝맨' 못 그만둔다"..결혼후 확달라진 책임감

3.

김종국, ♥결혼후 첫 명절 어떻게 보냈나.."손흥민 LA경기 직관"(짐종국)[종합]

4.

"유방암 이름 달고 술파티라니…" 권민아, 유방암 자선행사 작심 비판

5.

솔비, 전현무→박나래에 그림 팔더니.."최고가는 2300만원"(백반기행)

스포츠 많이본뉴스
1.

'기적같은 우승' 이소희-백하나, 덴마크오픈 정상 쾌거…김헤정-공희용 상대 4연패 뒤 첫승, 올시즌 첫 금메달

2.

'이정도면 KS 1차전 선발 아닌가요.' 치리노스 150km 5이닝 무실점. 박동원 솔로포, 문보경 2안타[LG 청백전]

3.

한화는 왜 4점차 포기할 상황이 아닌 가운데, 불펜 7명을 '쭈르륵' 투입했을까 [PO2 현장]

4.

'복수의 여신?' 안세영, 연속 설욕전 덴마크오픈 평정했다…왕즈이에 1년 전 패배 되갚아, 올해 8번째 금메달

5.

"양궁 여제의 귀환" 도쿄올림픽 3관왕 안산…'강심장' 슛오프 끝 2025년 월드컵 파이널 금메달

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.