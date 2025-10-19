[종합] "언니는 내 인생의 은인" 미나 올케 박수지, 공개 사과→감사 …

|
[스포츠조선 고재완 기자] 가수 류필립의 친누나이자 미나의 올케인 박수지 씨가 결국 불화설을 둘러싼 오해를 풀고, 미나에게 공개적으로 사과와 감사를 전했다.
"제가 이렇게까지 버틸 수 있었던 건, 곁에서 묵묵히 응원하고 믿어준 사람이 있었기 때문이에요. 그 사람은 바로 미나 언니였습니다."
그는 "살을 빼겠다고 결심했을 때 포기하지 않게 도와주고, 함께 운동해주며 '수지 누나는 충분히 멋진 사람이에요'라고 해줬다"며 "그 한마디에 얼마나 많은 날이 버텨졌는지 모른다"고 털어놨다. 또 "생활이 힘들던 시절 금전적으로 도와주고, 마음까지 감싸준 언니의 진심이 내 인생을 바꿨다"며 "세상이 오해해도 단 한 번도 나를 미워하지 않았다. 그 다정함이 나를 살렸다"고 덧붙였다.
앞서 박수지는 지난해 150kg에서 78kg까지 감량하며 미나 류필립 부부와 함께 '다이어트 프로젝트' 콘텐츠를 진행해 화제를 모았다. 그러나 최근 함께하는 영상이 중단되며 불화설이 불거졌고, 이후 양측이 "강요나 다툼은 없었다. 오해일 뿐"이라고 해명했다.
이번 글로 박수지는 오해를 직접 풀고, 미나와의 관계 회복을 공식화했다.
