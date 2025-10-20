김나영 울린 마이큐 父 "주변 맴도는 모습 안쓰러워" 뭉클한 축사

기사입력 2025-10-20 06:26


김나영 울린 마이큐 父 "주변 맴도는 모습 안쓰러워" 뭉클한 축사

[스포츠조선 조윤선 기자] 김나영이 남편 마이큐의 부친인 시아버지의 진심이 담긴 축사에 눈물을 흘렸다.

19일 '김나영의 노필터티비'에는 '나영 & 마이큐 가족이 되었습니다♥' 영상이 게재됐다.

영상에는 김나영과 마이큐의 결혼식 현장이 담겼다. 결혼식 날 마이큐는 두 아들 신우, 이준의 손을 잡고 신랑 입장을 해 감동을 자아냈다.

두 사람은 서로에게 쓴 편지를 낭독하며 깊은 사랑을 고백했다. 마이큐는 "나는 견고히 호흡을 다듬고 한 손에는 나영, 또 다른 손에는 신우, 등 뒤에는 이준이를 업고 다시 감사와 사랑으로 무장하여 천천히 뛰기 시작했다. 그렇게 나의 시간이 아닌 우리들의 시간이 시작됐다"며 "나영, 신우, 이준을 이 세상 끝나는 날까지 함께할 것을 약속한다"고 말해 뭉클함을 안겼다.

또 김나영은 "마이큐가 나와 아이들에게 보여준 사랑은 정말 거룩했다. 지금 아이들이 나보다 마이큐를 더 먼저 찾고 더 좋다고 말하는 걸 보면 마이큐가 지난 시간 우리에게 쏟은 사랑이 얼마나 위대했는지 알 수 있다. 나라면 그렇게 못 했다"며 울컥한 마음을 드러냈다.


김나영 울린 마이큐 父 "주변 맴도는 모습 안쓰러워" 뭉클한 축사
2부에서는 김나영 시아버지의 축사가 감동을 더했다. 시아버지는 "아들이 결혼 날짜 확정했다고 했을 때 겉으로는 내 속에 움직이는 속마음을 안 드러내려고 노력 많이 했다. 뛰는 기쁨을 감출 수 없었다"고 말문을 열었다.

이어 "나영이가 처음 우리 집에 인사하러 온 날이 있었다. 지금도 그날의 모습이 생생한데 눈과 마음을 어디에다 둘지 몰라서 주변을 맴도는 모습이 조금은 안쓰러웠다"며 "그래서 내가 '괜찮다'고 그랬다. 그날 나영이의 눈에는 벌써 눈물이 많이 고였다. 근데 그 고인 눈물이 내게 모든 것을 얘기해 줬다. 사랑스러웠다. 많이 사랑해 주고 축복해달라"고 당부했다.

아버지의 진심이 가득 담긴 축사에 김나영과 마이큐는 눈시울을 붉혔다.

한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔으며, 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 했다. 공개 데이트와 가족 여행 등으로 꾸준히 애정을 드러낸 두 사람은 지난 3일 결혼식을 올리며 4년 만에 사랑의 결실을 맺었다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

2.

김종국 "♥가정 생겨, '런닝맨' 못 그만둔다"..결혼후 확달라진 책임감

3.

김종국, ♥결혼후 첫 명절 어떻게 보냈나.."손흥민 LA경기 직관"(짐종국)[종합]

4.

"유방암 이름 달고 술파티라니…" 권민아, 유방암 자선행사 작심 비판

5.

윤민수, 전처와 한집살이 끝..새집 가자마자 "언빌리버블" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

2.

김종국 "♥가정 생겨, '런닝맨' 못 그만둔다"..결혼후 확달라진 책임감

3.

김종국, ♥결혼후 첫 명절 어떻게 보냈나.."손흥민 LA경기 직관"(짐종국)[종합]

4.

"유방암 이름 달고 술파티라니…" 권민아, 유방암 자선행사 작심 비판

5.

윤민수, 전처와 한집살이 끝..새집 가자마자 "언빌리버블" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제발 야! 하면서 방해하는 행위 안 하셨으면"

2.

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

3.

'기적같은 우승' 이소희-백하나, 덴마크오픈 정상 쾌거…김헤정-공희용 상대 4연패 뒤 첫승, 올시즌 첫 금메달

4.

폰세-와이스가 이렇게 무너질 거라 예상했겠나...김경문 감독 "그래서 야구가 어렵다" [PO2 현장]

5.

박진만 감독 함박웃음 "가을에 약하다던 최원태, 포스트시즌의 사나이가 됐다. 완벽했다" [PO2 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.