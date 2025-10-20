BTS 정국-'케데헌' 이재, 컬래버 성사되나…떨리는 러브콜 "너무 영광, 노래 잘해"[SC리뷰]

기사입력 2025-10-20 07:07


BTS 정국-'케데헌' 이재, 컬래버 성사되나…떨리는 러브콜 "너무 영광…

[스포츠조선 백지은 기자] '월클 컬래버'가 성사될까.

작곡가 이재가 방탄소년단 정국에게 러브콜을 보냈다.

19일 방송된 JTBC '뉴스룸' 초대석에는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)' OST '골든' 작곡가이자 가창자인 이재가 게스트로 출연했다.

'골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100'에서 8주 넘게 1위를 차지하며 신드롬을 입증했고, 미국 최대 권위 시상식인 '그래미 어워즈'의 '올해의 앨범'과 '올해의 노래' 부문에 출품됐다.

이재는 이러한 인기에 대해 "지금도 실감이 안난다. 언젠가 히트곡을 만들고 싶었지만 이렇게 빨리올 줄은 몰랐다"며 "작곡이 끝나고 데모 녹음을 하는데 당시 힘든 게 많아서 많이 울었다. 루미란 캐릭터에 공감이 많이 돼서 가사에 제 얘기도 넣었다. 그 노래가 저를 일으켜줬다. '골든'을 부르며 자신감과 희망이 많이 생겼다. 이 곡이 저에게도, 다른 분들에게도 희망을 줬다는 게 제일 뿌듯하고 큰 의미"라고 밝혔다.


BTS 정국-'케데헌' 이재, 컬래버 성사되나…떨리는 러브콜 "너무 영광…
이재는 영감을 준 K팝 아티스트로 god를 꼽았고, 프로듀싱 하고 싶은 K팝 아티스트로는 정국을 선택했다. 그는 떨리는 목소리로 "노래를 너무 잘하신다. 정국 씨를 위한 좋은 멜로디를 한번 쓰고 싶다. 정국 씨. 한번 컬래버 해주세요. 감사합니다"라고 러브콜을 보냈다.

앵커는 "곧 (컬래버를) 볼 수 있지 않겠나"라고 호응했고, 이재는 "너무 영광이다. 노래를 너무 잘하신다. 가사 전달도, 멜로디 소화와 표현을 너무 잘 하신다"고 팬심을 드러냈다.

이재는 배우 신영균의 외손녀이기도 하다. 그러나 할아버지의 후광에 기대지 않고 SM엔터테인먼트에서 10년간 연습생 생활을 한 것으로 알려져 놀라움을 안겼다.


이에 대해 이재는 "연습생 시절이 끝나고 많이 힘들었다. 그때부터 비트를 만들기 시작했다. 힘들었지만 힐링이 됐다. 그때부터 음악으로 절 표현하게 됐다. 자신감이 없어질 슌도 있지만 결국 음악이 항상 길을 줬다"고 말했다. 또 "앞으로도 노래를 만들며 작곡가로 더 성장하고 싶다"고 각오를 전했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

2.

김종국 "♥가정 생겨, '런닝맨' 못 그만둔다"..결혼후 확달라진 책임감

3.

김종국, ♥결혼후 첫 명절 어떻게 보냈나.."손흥민 LA경기 직관"(짐종국)[종합]

4.

"유방암 이름 달고 술파티라니…" 권민아, 유방암 자선행사 작심 비판

5.

윤민수, 전처와 한집살이 끝..새집 가자마자 "언빌리버블" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

2.

김종국 "♥가정 생겨, '런닝맨' 못 그만둔다"..결혼후 확달라진 책임감

3.

김종국, ♥결혼후 첫 명절 어떻게 보냈나.."손흥민 LA경기 직관"(짐종국)[종합]

4.

"유방암 이름 달고 술파티라니…" 권민아, 유방암 자선행사 작심 비판

5.

윤민수, 전처와 한집살이 끝..새집 가자마자 "언빌리버블" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제발 야! 하면서 방해하는 행위 안 하셨으면"

2.

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

3.

'기적같은 우승' 이소희-백하나, 덴마크오픈 정상 쾌거…김헤정-공희용 상대 4연패 뒤 첫승, 올시즌 첫 금메달

4.

폰세-와이스가 이렇게 무너질 거라 예상했겠나...김경문 감독 "그래서 야구가 어렵다" [PO2 현장]

5.

박진만 감독 함박웃음 "가을에 약하다던 최원태, 포스트시즌의 사나이가 됐다. 완벽했다" [PO2 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.