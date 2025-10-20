서장훈, 동거중 '바람만 50번' 사연남에 "사람에 대한 존중 있다면 그만해"

기사입력 2025-10-20 07:57


서장훈, 동거중 '바람만 50번' 사연남에 "사람에 대한 존중 있다면 그…

서장훈, 동거중 '바람만 50번' 사연남에 "사람에 대한 존중 있다면 그…

서장훈, 동거중 '바람만 50번' 사연남에 "사람에 대한 존중 있다면 그…

서장훈, 동거중 '바람만 50번' 사연남에 "사람에 대한 존중 있다면 그…

[스포츠조선 김준석 기자] 오늘(20일) 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 337회에는 4년째 연애 중인 커플 사연자가 출연해 사연을 전한다.

남성은 여자친구와 사귀는 동안 바람을 50번 넘게 피웠다고 털어놓으며 모두를 경악하게 한다. 심지어 원나잇까지 합쳐 50번 모두 다른 사람이었다고 밝혀 더욱 충격을 준다.

"남자는 여유로움이 있어야 여자에게 매력적으로 보인다", "한 여자에게만 잡혀 있는 건 남자의 영웅서사에 맞지 않는다. 맞지 않냐"라는 남성의 말에, 서장훈은 "영웅서사 같은 소리하고 있네. 맞긴 뭐가 맞아"라며 일침을 가한다.

대체 왜 계속 만나고 있냐는 질문에 여성이 "외모가 취향이고, 육아 가치관이 맞아서"라고 답하자, 서장훈은 "50번 바람피운 사람을 그거 때문에 만난다고? 개똥 같은 소리 하지 마"라며 분노한다.

이어 서장훈이 "무슨 깡으로 나온 거냐"며 당당한 태도에 이유가 있냐고 묻자, 남성은 자신도 결혼을 깊이 생각 중이라며 "남자들이 이혼하는 이유의 90%가 바람이라고 생각한다", "새로운 사람을 만나는 걸 좋아하는 성향이라 그런 제약이 적당한 사람을 만나고 싶었다"라고 전한다.

이를 들은 서장훈은 "그럼 결혼하고도 바람피우겠다는 소리네"라며 여성에게 "어떤 놈이 바람을 50번 피우니? 누가 5번도 아니고 50번 바람피우는 걸 참아줘?", "내가 볼 땐 너네 헤어져야 할 것 같아, 진심으로. 너를 위해서 헤어져"라고 냉정하게 조언한다. 남성에게는 같은 남자로서 부탁한다며 "사람에 대한 존중이 있다면 네가 알아서 그만해"라고 단호하게 충고하는 모습을 보인다.

이수근 또한 "지금 이렇게 시작해도 길어야 3, 4년"이라며 현실적인 조언을 더한다.

이 외에도 6개월 만난 남자친구가 좋아한다는 말을 안 해준다는 사연, 지적 장애 어머니가 계신데 연애와 결혼이 고민이라는 사연 등은 오늘(20일) 밤 8시 30분 KBS Joy에서 확인할 수 있다. 또한 '무엇이든 물어보살'의 더 많은 영상은 주요 온라인 채널(유튜브, 페이스북 등) 및 포털 사이트에서도 찾아볼 수 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

25세 걸그룹 A씨, 보이그룹 멤버와 '차 안 스킨십' 블랙박스 유출…협박범 집유 2년[SC이슈]

2.

김나영 울린 마이큐 父 "주변 맴도는 모습 안쓰러워" 뭉클한 축사

3.

혜리 욕받이 사진 삭제…W코리아, 유방암 기싸움 꼼수ing→권민아 저격[SC이슈]

4.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년째인데 여유롭게 세계여행[SCin스타]

5.

윤민수, 전처와 한집살이 끝..새집 가자마자 "언빌리버블" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

25세 걸그룹 A씨, 보이그룹 멤버와 '차 안 스킨십' 블랙박스 유출…협박범 집유 2년[SC이슈]

2.

김나영 울린 마이큐 父 "주변 맴도는 모습 안쓰러워" 뭉클한 축사

3.

혜리 욕받이 사진 삭제…W코리아, 유방암 기싸움 꼼수ing→권민아 저격[SC이슈]

4.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년째인데 여유롭게 세계여행[SCin스타]

5.

윤민수, 전처와 한집살이 끝..새집 가자마자 "언빌리버블" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

설마... 두번 우승이룬 LG 주전 9명 올해가 마지막? KS후 김현수 박해민 FA 이적 가능성은[SC 포커스]

2.

1선발이 "규정 몰랐다" 말이 되나 → 기본 룰도 공유가 안 됐다니.. '신경전' 구자욱의 이유 있는 항의

3.

'기적같은 우승' 이소희-백하나, 덴마크오픈 정상 쾌거…김헤정-공희용 상대 4연패 뒤 첫승, 올시즌 첫 금메달

4.

'우승후보 잡은 1호 이변의 주인공은 GS칼텍스' 이영택 감독 "서브 공략이 잘됐다. 실바는 역시 잘한다"[장충 코멘트]

5.

폰세-와이스 상대 11득점 '우연' 아니다…'1타 강사'의 파이널 특강, 타격이 쉬워진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.