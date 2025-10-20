서장훈, 동거중 '바람만 50번' 사연남에 "사람에 대한 존중 있다면 그…

|
|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 오늘(20일) 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 337회에는 4년째 연애 중인 커플 사연자가 출연해 사연을 전한다.
대체 왜 계속 만나고 있냐는 질문에 여성이 "외모가 취향이고, 육아 가치관이 맞아서"라고 답하자, 서장훈은 "50번 바람피운 사람을 그거 때문에 만난다고? 개똥 같은 소리 하지 마"라며 분노한다.
이어 서장훈이 "무슨 깡으로 나온 거냐"며 당당한 태도에 이유가 있냐고 묻자, 남성은 자신도 결혼을 깊이 생각 중이라며 "남자들이 이혼하는 이유의 90%가 바람이라고 생각한다", "새로운 사람을 만나는 걸 좋아하는 성향이라 그런 제약이 적당한 사람을 만나고 싶었다"라고 전한다.
이수근 또한 "지금 이렇게 시작해도 길어야 3, 4년"이라며 현실적인 조언을 더한다.
이 외에도 6개월 만난 남자친구가 좋아한다는 말을 안 해준다는 사연, 지적 장애 어머니가 계신데 연애와 결혼이 고민이라는 사연 등은 오늘(20일) 밤 8시 30분 KBS Joy에서 확인할 수 있다. 또한 '무엇이든 물어보살'의 더 많은 영상은 주요 온라인 채널(유튜브, 페이스북 등) 및 포털 사이트에서도 찾아볼 수 있다.
narusi@sportschosun.com