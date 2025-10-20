하드캐리 전여빈, '착한 여자 부세미' 2막 연다..1인 2역 벗고 노브레이크

기사입력 2025-10-20 08:52


하드캐리 전여빈, '착한 여자 부세미' 2막 연다..1인 2역 벗고 노브…

[스포츠조선 문지연 기자] '착한 여자 부세미' 전여빈이 2막을 연다.

지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'가 뜨거운 인기 속 어느새 후반부에 접어들며 앞으로의 전개와 전여빈의 계속될 '노브레이크' 활약에 대한 궁금증을 높이고 있다.

극 중 전여빈은 흙수저 경호원 김영란이자 모든 게 완벽한 유치원 선생님 부세미 역을 맡아 1인 2역 열연을 펼치고 있다. 냉철하고 날 선 카리스마를 자랑하는 동시에 사랑스러운 매력으로 극을 이끌어 흥행의 중심축 역할을 톡톡히 해내고 있으며, 이는 연기 호평이라는 결과로도 이어지고 있다.

이 가운데, 지난 6회를 끝으로 '착한 여자 부세미'가 후반부에 돌입했다. 부세미로 신분 세탁 후 평화로운 무창에서의 은둔 생활을 시작했지만, 악랄한 가남매로 인해 무창은 더는 안전지대가 아니게 되어버렸고, 매 순간 찾아오는 고비와 위기는 김영란의 삶을 더욱 치열해지게 만들었다.

그럼에도 한 가지 변한 사실이 있다면, 김영란은 이제 혼자가 아니라는 것. 무슨 일이 있어도 지켜주겠다는 전동민(진영 분)부터 위험한 순간마다 나타나 든든한 편이 되어주는 이돈(서현우 분), 백혜지(주현영 분)까지. 그렇게 김영란의 4조짜리 복수극은 더 이상 혼자만의 싸움이 아니게 되었다.

하지만 완벽한 여자 부세미이기 전, 약점이 많은 삶을 살아온 김영란이기에 과거의 약점들이 그녀의 발목을 잡을 것이 예고된 상황. 과연 전여빈은 2막에서 더욱 치밀해지고 강렬해질 김영란의 서스펜스를 어떻게 풀어내고 시청자들에게 또 한번의 임팩트를 선사할지도 관전포인트다.

한편, 전여빈의 카리스마 열연을 확인할 수 있는 '착한 여자 부세미'는 매주 월, 화 오후 10시 채널 ENA에서 시청 가능하며, 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개, OTT는 티빙에서 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

