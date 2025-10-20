'스틸하트클럽' 하성운 "아이돌 오디션만 하다가, 밴드는 다른 인격체…날 것이라 자극적"

'스틸하트클럽' 하성운. 사진 제공=Mnet

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 하성운이 '스틸하트클럽' 참가자들의 매력을 예고했다.

하성운은 20일 서울 강남 엘리에나호텔에서 열린 Mnet 새 프로그램 '스틸하트클럽' 제작발표회에서 "아이돌 준비하는 친구들만 만나다가, 밴드 오디션에서는 새로운 인격의 친구들을 만났다"라며 "날 것이라 너무 자극적이더라"고 했다.

Mnet '스틸하트클럽'은 기타, 드럼, 베이스, 보컬, 키보드 각 포지션의 참가자들이 청춘의 낭만과 날 것의 감성, 그리고 무대 위 본능을 무기로 '최후의 헤드라이너 밴드'를 결성하기 위해 치열한 경쟁을 펼치는 글로벌 밴드 메이킹 프로젝트다.

이형진 PD는 "처음부터 TMI일 수 있으나, 평소에 밴드 음악을 좋아했다. 언젠가 PD가 되고 연출하는 기회가 된다면, 밴드신의 재밌는 것을 시청자분들에게 전달하고 싶었다. 공연업계에 밴드신의 붐이 왔다는 얘기를 듣고, 그 분위기와 함께 원래 하고 싶었던 밴드 프로그램을 기획하고 싶었다. 제 나름 신에 기여하고 싶었다"고 기획한 이유를 설명했다.

이어 "신이 확장되고 지속되려면 스타가 탄생해야 한다고 생각한다. 우리 프로그램을 통해 글로벌로 활동하는 아이코닉한 밴드가 나왔으면 한다"고 바랐다.

프로그램 MC로는 배우 문가영, 디렉터에는 정용화, 이장원, 선우정아, 하성운 4인이 합류해 기대를 높이고 있다. 첫 방송에 앞서 '스틸하트클럽'을 더욱 재밌게 볼 수 있는 주요 관전 포인트를 살펴봤다.

하성운은 "퍼포먼스, 팀워크 등 말씀주셨는데, 대중의 마음을 사로잡는 게 중요한 것 같다. 어떻게 임하느냐는 마음이 중요한 것 같다. 절실함, 성실함에서 나오는 무대가 중요하다고 생각한다"라며 고개를 끄덕였다.

'스틸하트클럽'은 국적, 스타일, 비주얼, 음악적 배경이 서로 다른 참가자들이 다양한 조합을 이뤄 예측 불가의 무대를 만들어내며 기대감을 더하는 중이다. 정용화는 "처음부터 설레서 촬영했다. 어떤 친구들이 있을까라는 설렘이 있었다. 젊은 에너지를 강하게 받았다. 음악 아니면 안 된다는 강한 절실함도 받았다. 여러 친구들을 만났지만, 음악을 사랑하는 친구들인 것 같다. 기분 좋았다"라며 만족감을 드러슌다.


K팝 아이돌 오디션 출신인 하성운은 "서바이벌을 하면서 아이돌을 준비하는 친구들은 많이 만났다. 저에게는 새로운 인격의 친구들을 만났다. 걷는 자세부터 말투까지, 너무 새롭더라. 무대를 처음 접하는 친구들도 있고, 국적도 다르고, 인디에서 온 친구들도 있다. 그 안에서 성장하는 모습들이 재밌었다. 날 것의 어떤 기세라 할까. 그런 것들이 자극적이었다. 그래서 재밌게 촬영했다"며 웃었다.

글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 Mnet '스틸하트클럽'은 오는 10월 21일(화) 오후 10시 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

