'27세에 입대' 로이킴 "해병대서 거지같은 일 겪었다, 어린 병장이 반…

로이킴은 해병대에 지원한 배경에 대해 "나의 오랜 버킷리스트 중 하나였다. 친한 친구 3명이서 20대 초반에 해병대에 동반 입대하기로 약속했다. 근데 저는 '슈퍼스타K'에 출연하게 되면서 그 약속을 못 지키게 됐다. 친구들은 20대 초반에 군대를 갔고 난 20대 후반까지 미뤘다. 그래서 군대에 갈 무렵 자연스럽게 해병대로 간 거였다"라고 설명했다.
"후회한 적 없냐"라는 질문에는 솔직히 한 번도 없다. 왜냐하면 육군, 해군, 공군에 갔어도 똑같이 힘들었을 거다"라고 답했다. 그러자 "전역 후 기억이 아닌, 당시에 그런 기억이 없었나"라는 질문이 돌아왔고, 로이킴은 "당시에는 후회까지는 아닌데 그냥 거지같은 일들을 처음 겪어봤다. 해병대라서 문제가 있다는 말은 아니다. 후회 비슷한 게 있다면 내가 늦은 나이에 입대를 하지 않았나. 어떤 병장이 여자친구랑 통화를 하고 있는데 '내 앞에 로이킴 있다. 야! 김상우, 노래 좀 해봐'라고 하더라. 소인배들은 후회했겠지만 저는 '봄봄봄'을 불렀다. 뿌듯한 순간이었다"라고 쿨하게 말해 웃음을 자아냈다.
한편 로이킴은 2012년 Mnet '슈퍼스타K4' 우승자로 2013년 '봄봄봄'으로 데뷔했으며 'Love Love Love', 'Home', '북두칠성', '이기주의보', '문득' 등을 발표했다. 2020년 해병대 입대 후 2022년에 전역했다.