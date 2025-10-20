[인터뷰②] '세계의 주인' 윤가은 감독 "빨라진 10대들의 연애·성경험…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 윤가은 감독이 영화 '세계의 주인'에 10대들의 사랑 이야기를 담아낸 과정을 털어놨다.
윤가은 감독은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "예전에 비해 청소년들의 연애나 성 경험 시기가 빨라진 것 같다"며 "어른들이 그 문화에 대해 깊숙이 알면서도, 좋은 통로가 되어주지 못하고 있는 것 같았다"고 했다.
윤 감독은 2019년 개봉한 영화 '우리집' 이후 6년 만에 '세계의 주인'으로 관객들과 만나게 됐다. 이에 윤 감독은 "저 스스로 매너리즘에 빠져있었다. 새로운 방식으로 메시지를 전하고 싶은데, 제가 너무 영화를 모른다는 생각이 들었다"며 "저는 1인칭 시점의 영화를 줄곧 해왔고 좋아하기도 하지만, 이 영화의 주제를 들여다볼수록 1인칭 시점으로 보는 것이 맞나 싶더라. 또 이 이야기가 과연 개인의 비극인가에 대해서도 많이 생각하게 되었다"고 전했다.
극 중 주인(서수빈)과 찬우(김예창)의 키스신 촬영 비하인드도 전했다. 윤 감독은 "제가 직접 대본을 쓰면서도 얼굴이 붉어졌다. 배우들한테 이 역을 맡아달라고 프러포즈를 할 때도 시나리오에 나와있는 수위까지는 갈 거 같고, 사실적으로 찍을 것이기 때문에 이 부분도 같이 준비가 되어 있어야 한다고 말했다. 그걸 고려해 달라고 말했는데, 두 배우 모두 흔쾌히 오케이 해줬다. 그러고 막상 셋이 모여 앉아서는 멘붕에 빠졌다. 저희끼리는 '액션신'이라고 부르기로 했다. 영화를 만들 때 어떻게 해야 할지 잘 모르겠어서, 두 배우와 계속 이런저런 이야기를 나누기 시작했다. 그러다 각자 레퍼런스 조사를 하고 브리핑을 하면서 어떤 방식으로 스킨십이 진행되는지, 어디까지 허용 가능한지 터놓고 이야기했다. 이런 식으로 아주 디테일하게 여러 차례 이야기를 한 번 터놓고 나니 편해졌다. 현장에서는 촬영이 어렵긴 했지만, 최대한 짧은 시간 안에 가려고 했다. 실제로 키스신을 촬영할 땐 촬영 감독님만 안에 있었고, 나머지 스태프들은 다 밖에 있었다. 둘만의 공간처럼 느껴져야 해서 다 막아뒀다"고 밝혔다.
