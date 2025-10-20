DRX, 멀티 엔터 그룹 kdKOO와 손잡고 베트남 시장 공략 나선다

|
e스포츠 구단 DRX가 멀티 엔터테인먼트 그룹 kdKOO(케이디쿠)와 손잡고 베트남 시장 공략에 나선다고 20일 전했다.
양사는 이번 파트너십을 통해 현지 팬 커뮤니티 구축과 콘텐츠 협력 사업 등 다양한 프로젝트를 본격적으로 추진한다. 글로벌 팬덤을 보유한 DRX는 이번 협력을 통해 베트남 시장을 중심으로 현지 팬들과의 접점을 확대하고, DRX만의 브랜드 경험 강화에 집중한다고 밝혔다. 특히 kdKOO와 함께 베트남 현지 팬을 위한 맞춤형 커뮤니티를 개발하고 콘텐츠를 제공할 예정이며, 이를 통해 DRX의 글로벌 인지도와 팬 경험을 한 단계 끌어올릴 계획이다.
kdKOO는 지난 2년간 베트남 현지에서 K-콘텐츠 기반 마케팅 활동을 활발히 전개해 왔으며, T1과도 협력해 베트남 공식 뷰잉파티 시리즈를 주관하는 등 베트남 현지 팬들을 위한 다양한 활동을 진행해 왔다고 전했다. 현지 팬들의 참여 문화를 이끌어낸 노하우를 바탕으로, DRX와 함께 팬 중심의 e스포츠 문화를 조성해 나갈 계획이다.
DRX 양선일 대표는 "베트남은 e스포츠에 대한 열정이 매우 높은 시장으로, 이번 협력을 통해 현지 팬들과 더욱 긴밀하게 소통할 수 있을 것이라 기대한다"며 "DRX의 글로벌 확장과 함께 베트남 e스포츠 문화 발전에도 기여할 수 있도록 다양한 협력을 이어갈 계획이다"고 밝혔다. kdKOO 김동구 대표는 "DRX와의 협력을 통해 베트남 현지 팬들이 한국 e스포츠 문화를 직접 경험하고 참여할 수 있는 문화를 만들도록 노력할 것"이라고 말했다.
양사는 향후 현지 팬들이 글로벌 e스포츠를 보다 가까이 경험할 수 있는 대형 프로젝트도 함께 논의중이라고 전했다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com