[인터뷰①] '세계의 주인' 서수빈 "토론토서 만난 박정민, 꿈만 같아…영화제 굿즈도 선물 받아"

기사입력 2025-10-20 16:11


[인터뷰①] '세계의 주인' 서수빈 "토론토서 만난 박정민, 꿈만 같아……
사진 제공=㈜바른손이앤에이

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 서수빈이 제50회 토론토국제영화제에서 배우 박정민의 든든한 응원을 받은 소감을 전했다.

서수빈은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "박정민 선배가 엄지를 치켜세우시면서 '최고'라고 말씀해 주셨다"고 했다.

22일 개봉하는 '세계의 주인'은 인싸와 관종 사이, 속을 알 수 없는 열여덟 여고생 주인이 전교생이 참여한 서명운동을 홀로 거부한 뒤 의문의 쪽지를 받기 시작하면서 벌어지는 이야기로, '우리들', '우리집'의 윤가은 감독이 메가폰을 잡았다. 서수빈은 극 중 어디로 튈지 모르는 18세 여고생 주인을 연기했다.

'세계의 주인'은 개봉 전부터 전 세계의 뜨거운 주목을 받았다. 한국 영화 최초이자 유일하게 제50회 토론토국제영화제 경쟁 부문인 플랫폼 부문에 공식 초청되었을 뿐만 아니라, 제9회 핑야오국제영화제의 국제신인경쟁 부문에 해당하는 크라우칭 타이거스 부문, 제69회 BFI런던영화제 경쟁 부문, 제41회 바르샤바국제영화제 국제경쟁 부문 등 전 세계 유수의 영화제로부터 릴레이 초청을 받았다.

서수빈은 제50회 토론토국제영화제에 함께 초청된 영화 '얼굴'의 박정민을 만난 소감을 전했다. 그는 "박정민 선배가 엄지를 치켜세우시면서 '최고'라고 말씀해 주셨다. 저 멀리 극장 뒤에서 박정민 선배가 걸어오시는데 못 쳐다보겠더라. 이게 꿈인지 현실인지 잘 안 믿겼다. 무대인사 같은 먼 곳에서만 봤는데, 이렇게 눈을 마주친 적은 처음이었다. 또 영화제 굿즈까지 선물로 주셔서 가보로 간직하려고 한다"고 기쁜 마음을 표했다.

이어 토론토국제영화제에 초청된 소감에 대해 "관객 분들이 박수쳐주셨을 때 '아 영화하길 잘했다'는 생각이 들었다"며 "꿈에서 깨어나 현실을 살아야만 할 것 같았다. 믿기 어려운 일들만 일어났는데, 북미 관객 분들도 다 같이 박자에 맞춰서 박수를 쳐주셔서 감사했다. 뭔가 새로운 문화를 경험해 본 것 같아, 감독님께 너무 감사드린다. 감독님과 이번에 같은 방을 썼는데, 저에 대해서 많이 아셨을 것 같아서 더욱 가까워진 느낌이 들었다"고 웃으며 말했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

