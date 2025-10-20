이이경 측, '음담패설' 사생활 폭로에 "허위사실, 악성 루머 법적 조치" [전문]

기사입력 2025-10-20 18:13


이이경 측, '음담패설' 사생활 폭로에 "허위사실, 악성 루머 법적 조치…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이이경 측이 사생활 의혹에 대해 적극적으로 반박했다.

이이경 소속사 상영이엔티 측은 20일 "
최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 게재 및 유포되고 있는 사안과 관련하여 허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대하여 법적 조치를 준비 중이며, 이번 사안의 심각성에 따라 허위 사실 유포에 따른 직, 간접적 손해 규모를 산정하여 모든 조치를 취할 예정임을 알려드린다"고 밝혔다.

이어 "위와 같은 사안에 대해서는 작성은 물론, 무분별한 게재 및 유포 또한 법적 조치 대상에 해당하오니 이로 인해 불필요한 피해가 발생하지 않도록 유의 부탁 드린다"고 덧붙였다

지난 19일 네티즌 A씨는 블로그를 통해 이이경의 사생활을 폭로했다. A씨는 이이경과 나눴다는 카카오톡 대화, DM (다이렉트 메시지) 캡처 등을 공개했는데, 해당 캡처에는 신체 부위를 찍어 보내라거나 가슴 사이즈를 묻는 등의 내용이 담겨 논란이 됐다.

wjlee@sportschosun.com

다음은 이이경 측 입장 전문

안녕하세요.

상영이엔티입니다.


먼저, 이이경 배우에게 항상 많은 응원과 관심 보내주시는 분들에게 감사의 인사드립니다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 게재 및 유포되고 있는 사안과 관련하여 허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대하여 법적 조치를 준비 중이며, 이번 사안의 심각성에 따라 허위 사실 유포에 따른 직·간접적 손해 규모를 산정하여 모든 조치를 취할 예정임을 알려드립니다.

위와 같은 사안에 대해서는 작성은 물론, 무분별한 게재 및 유포 또한 법적 조치 대상에 해당하오니 이로 인해 불필요한 피해가 발생하지 않도록 유의 부탁드립니다.

또한, 이와 관련하여 팬 여러분들이 보내주시는 제보와 당사의 지속적인 모니터링을 통해 아티스트 보호에 최선을 다할 수 있도록 하겠습니다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍♥김다예, 딸 위해 성대한 돌잔치 준비...마이크 번쩍 "이게 DNA다"('행복해다홍')

2.

'56세' 엄정화 “외모가 1순위, 연하는 당연히 좋아”…현실 언니의 솔직 토크

3.

김숙·송은이 맞나? 비키니 '근육' 몸매 자랑 "충격이 가시질 않는다"

4.

김준호♥김지민, 2세 계획 중 폭로 터졌다..."신혼인데 따로 다니더라" ('돌싱포맨')

5.

'문경찬♥' 박소영, 시험관 시술 부작용에 응급실行 "배 터질듯 부어올라"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍♥김다예, 딸 위해 성대한 돌잔치 준비...마이크 번쩍 "이게 DNA다"('행복해다홍')

2.

'56세' 엄정화 “외모가 1순위, 연하는 당연히 좋아”…현실 언니의 솔직 토크

3.

김숙·송은이 맞나? 비키니 '근육' 몸매 자랑 "충격이 가시질 않는다"

4.

김준호♥김지민, 2세 계획 중 폭로 터졌다..."신혼인데 따로 다니더라" ('돌싱포맨')

5.

'문경찬♥' 박소영, 시험관 시술 부작용에 응급실行 "배 터질듯 부어올라"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 AC 밀란 단기 임대" 大반전! 토트넘 까무러친다…"SON의 경험과 리더십 필요"→제2의 베컴 된다

2.

[단독]韓 여자대표팀 "손흥민처럼 A매치 이동, 비즈니스석 요구" '보이콧' 위기…'진퇴양난' KFA 어떤 결정내릴까

3.

세계 최고 전술 분석가 인정 "토트넘, EPL 최강 듀오 손흥민-해리 케인에 의존했다"

4.

60홈런 MVP 후보의 자멸, 병살타-3K-실책...토론토 루키 투수의 반란, LAD만 좋아지네

5.

'무패패패무패패무패패무패무패' 韓 최초 혼혈 국대, 초유의 위기...14경기 무승→지옥같은 꼴찌 추락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.