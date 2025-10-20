쯔양, 충격 목격담 셀프 폭로 "화장실에서 물만 7번 내렸다더라" ('짠한형')

기사입력 2025-10-20 19:53


쯔양, 충격 목격담 셀프 폭로 "화장실에서 물만 7번 내렸다더라" ('짠…

[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 쯔양이 자신의 목격담을 셀프로 공개했다.

20일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 안재현, 쯔양이 게스트로 출연했다.

두 사람은 ENA, NXT, 코미디TV '어디로 튈지 몰라'에 함께 출연하는 사이. 안재현은 쯔양의 주량에 대해 "술자리를 안 해봐서 술을 잘 마시는지 안 마시는지 모른다. 저희는 회식을 할 수가 없는 게 배가 너무 부르다. 명치까지 가득 찬 느낌이다. 근데 쯔양은 배고프다고 먼저 간다. 촬영날 오히려 못 먹는다"고 밝혔다.

쯔양은 "촬영날 제일 적게 먹는다. 일주일 중에 가장 적게 먹는 날"이라며 "집 가는 길에 휴게소 들러서 간식거리를 사서 가고 집 도착하기 전에 배달음식을 시킨다. 그걸 들어가서 바로 먹고 잔다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

주량에 대해서는 "컨디션에 따라 다르다. 많이 먹을 때는 3~4병 마실 때도 있다. 소주는 오히려 못 먹고 주량은 그렇게 어마어마하지 않다. 간이랑 위는 다르다더라"라고 밝혔다. 학창시절엔 오히려 힘들었다는 쯔양은 "먹어도 먹어도 소화가 너무 빨리 되고 배고프니까. 학교에서도 배고픈 걸 못 참아서 물배를 채웠다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.


쯔양, 충격 목격담 셀프 폭로 "화장실에서 물만 7번 내렸다더라" ('짠…
24시간 동안 먹은 음식만 무려 30,000kcal라고. 하지만 쯔양은 "최근에 건강검진을 받았는데 아직까지는 아무 이상이 없다더라"라고 밝혔다.

쯔양은 식당에서 강호동과 비교를 많이 당한다며 "식당 가면 ('강호동보다 많이 먹네') 그런 말을 듣는다. 근데 '아는 형님'에서 뵀는데 라면 6봉지밖에 못 드신다더라. 더 많이 드실 줄 알았는데"라며 "(저는) 제일 많이 먹었을 때가 라면 20봉지"라고 밝혔다.

비현실적인 먹방에 쯔양은 '먹토(먹고 토하기)' 오해까지 받았다. 쯔양은 "6시간 동안 참고 안 간적도 있다. 라이브할 때 화장실 가면 오해 받으니까 핸드폰을 들고 소리로 '아~' 하면서 가거나 계속 핸드폰으로 채팅을 치면서 다녀온 적도 있다"고 밝혔다.


이야기 도중 정호철은 "실례되는 질문일 수 있지만 화장실가면 3만 칼로리가 다 나오는 편이냐"고 조심스럽게 물었고 쯔양은 "물을 여러 번 내린다"고 답했다.

이에 신동엽은 "화장실에서 계속 물 내려가면 다른 여자 분도 '어 쯔양?' 할 수도 있겠다"고 농담했고 쯔양은 "댓글 본 적 있다. 휴게소 화장실에서 저를 봤는데 제가 물을 7번 내렸다더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김숙·송은이 맞나? 비키니 '근육' 몸매 자랑 "충격이 가시질 않는다"

2.

[공식]"신체 사진 요구"…이이경, 사생활 폭로글에 "협박 받은 것"(전문)

3.

'문원과 결혼 강행' 신지, 머리부터 싹 바꿨다...결혼식 준비 본격 시작

4.

‘온라인 폭로글 확산’ 이이경, 고정 스케줄 변동 無…방송가 상황 예의주시[SC이슈]

5.

김나영, 결혼식서 눈물 쏟은 ♥마이큐 父 감동 축사…현장 ‘눈물바다’

연예 많이본뉴스
1.

김숙·송은이 맞나? 비키니 '근육' 몸매 자랑 "충격이 가시질 않는다"

2.

[공식]"신체 사진 요구"…이이경, 사생활 폭로글에 "협박 받은 것"(전문)

3.

'문원과 결혼 강행' 신지, 머리부터 싹 바꿨다...결혼식 준비 본격 시작

4.

‘온라인 폭로글 확산’ 이이경, 고정 스케줄 변동 無…방송가 상황 예의주시[SC이슈]

5.

김나영, 결혼식서 눈물 쏟은 ♥마이큐 父 감동 축사…현장 ‘눈물바다’

스포츠 많이본뉴스
1.

'거포 유망주' 고명준 류효승 현원회, 날개단다..日 전설의 거포 맞춤형 지도, SSG '가고시마 유망주 집중 육성 캠프'

2.

"신태용, 제자한테 저격당했다" 이청용 골프 세리머니 해외 관심 폭발...골프 논란까지 화제 집중

3.

'와' 언터처블 마무리까지 벌써 한일전 준비한다고? "공 적응 시작"

4.

'英 BBC도 인정' "39일 만에 경질" 사상 최악 포스테코글루 후임 결정..."이미 협상 진행"→"계약 마무리 희망"

5.

HERE WE GO 인증...'SONNY 덤벼!' 메시와 세기의 대결 시작, 인터 마이애미와 재계약 직전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.