쯔양 자폭 목격담 "화장실 물 7번 내렸다는 댓글 봤다…진짜 물 여러번 …

[스포츠조선 고재완 기자] 유튜버 쯔양이 자신의 '화장실 목격담'을 직접 공개하며 폭소를 자아냈다.
이날 MC 정호철은 쯔양에게 "실례되는 질문일 수 있지만, 화장실 가면 3만 칼로리가 다 나오는 편이냐"고 조심스럽게 물었다. 이에 쯔양은 주저 없이 "물을 여러 번 내린다"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.
이를 들은 신동엽은 "화장실에서 계속 물 내려가면 옆 칸 여자분이 '어? 쯔양?' 하는 거 아니냐"고 농담했고, 쯔양은 뜻밖의 실제 일화를 공개했다.
쯔양은 이날 평소 식습관과 대식가 일상에 대해서도 밝혔다. 그는 "촬영 날이 오히려 제일 적게 먹는 날이다. 방송 끝나면 휴게소 들러 간식 사 먹고, 집에 도착하기 전에 배달음식 시킨다"고 말했다. 안재현도 "쯔양 덕분에 우리 팀은 회식을 못 한다. 다들 명치까지 배가 부른데 쯔양만 '배고프다'고 한다"며 놀라워했다.
쯔양은 과거 강호동의 라면 6봉지 전설에 대해 "생각보다 적게 드시더라. 저는 라면 20봉지는 기본"이라며 놀라운 대식가 면모를 자랑했다.
최근 건강검진에서는 "아직까지 아무 이상이 없다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.
덧붙여 쯔양은 과거 먹방 중 화장실 논란에 시달렸던 시절을 떠올렸다. 그는 "라이브 중 화장실 가면 '토한다'는 소문이 돌았다. 그래서 6시간 동안 참은 적도 있고, 일부러 채팅을 하거나 '아~' 소리 내면서 증명하기도 했다"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com