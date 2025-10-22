소이현♥인교진, 쇼윈도 부부설 입 열었다 "부부싸움 후 가출 사실" (돌싱포맨)

기사입력 2025-10-22 00:09


소이현♥인교진, 쇼윈도 부부설 입 열었다 "부부싸움 후 가출 사실" (돌…

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 소이현 인교진 부부가 쇼윈도 부부설에 입 열었다.

21일 방송한 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 인교진 X 소이현 X 김미려 X 박세미가 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 소이현은 쇼윈도 부부설에 대한 질문에 "나 진짜 많이 들었다"며 루머를 들었다고 했다.

소이현은 "인교진이 부부 싸움 후 집을 나갔다. 가출했다. 싸우고 남편이 나갔는데 두시간 뒤에 아파트 패드에 '차량이 입차했습니다' 알림이 떴다. 그런데 30분 뒤에 '출차했습니다' 또 뜬거다. 그러다 한시간 뒤에 '다시 입차했습니다' 뜨더라. 몇시간 사이에 몇번을 왔다갔다 하는지"라고 웃었다.

이에 인교진은 "갈데가 없더라. 다른 사람 만나 이야기하는것도 자존심 상하고. 그리고 창문에 빛으로 보이는데 유난히 우리집이 내가 없어도 밝고 행복해보이는거다. 그리고 매일 같이 차를 타고 다녀서 알림이 뜨는지 몰랐다"고 창피했다고 했다.

소이현은 "오빠가 저에게 잡혀 사는 줄 아신다. 오해를 너무 많이 받고 있다"며 "저는 90점 이상 되는 아내"라고 항변했다.

이를 들은 김준호는 "제가 봤을 때 그 말이 맞다. 왜냐하면 교진이가 골프장 갈때마다 있더라. 그건 아내가 다 이해해주는거다"라고 인정했다.

인교진은 "사실 아내는 완전 100점이다"라고 하면서도 출차할 때 몇점이었나라는 질문에 "그때는 60점"이라고 말을 바꿔 웃음을 안겼다.

lyn@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

승리, 태자단지 연루 의혹 재점화…캄보디아 클럽 폐쇄[SC이슈]

2.

서인영, 이혼 후 10kg 찌고 마음 편하다더니 '뜻밖 근황'..교회 찬양대서 포착

3.

'케데헌' 이재, SM 연습생만 12년 "계약 해지 후 눈물..K-팝에 상처 많이 받아 원망"

4.

삭제→재업→삭제…하루 새 뒤집힌 '이이경 사생활 스캔들'[SC이슈]

5.

옥주현, 뒷광고 의혹에 직접 답했다 "헤어템에 수백만원 투자..내돈내산이다"

연예 많이본뉴스
1.

승리, 태자단지 연루 의혹 재점화…캄보디아 클럽 폐쇄[SC이슈]

2.

서인영, 이혼 후 10kg 찌고 마음 편하다더니 '뜻밖 근황'..교회 찬양대서 포착

3.

'케데헌' 이재, SM 연습생만 12년 "계약 해지 후 눈물..K-팝에 상처 많이 받아 원망"

4.

삭제→재업→삭제…하루 새 뒤집힌 '이이경 사생활 스캔들'[SC이슈]

5.

옥주현, 뒷광고 의혹에 직접 답했다 "헤어템에 수백만원 투자..내돈내산이다"

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가! '손흥민 AC 밀란 임대' "내년 초 시작" 美도 예의 주시→"베컴식 월드컵 준비, 쏘니도 원해"

2.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

3.

김태형 → 장원준, 이승엽 → 양의지 받았다…회장님 선물 또 기대해도 될까?

4.

'英 BBC도 인정' 손흥민 없는 토트넘, 이게 처참한 현실이다..."EPL 수준 미달 공격진"→"수비수가 차라리 나아"

5.

손흥민 때문에 '땅을 치며 절규'...SON 왜 여기까지 쫓아온 거야? '前 북런던 라이벌'은 괴로웠다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.