박수홍이 직접 응원한 임산부, 다섯째 출산 직후 뇌출혈..."뇌사 판정 위기까지"

기사입력 2025-10-22 00:15


박수홍이 직접 응원한 임산부, 다섯째 출산 직후 뇌출혈..."뇌사 판정 …

[스포츠조선 김수현기자] 박수홍이 직접 만나 응원한 '다섯째 출산' 임산부가 출산 직후 생긴 뇌출혈로 인해 죽음의 고비를 겪었다.

21일 방송된 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서 박수홍과 김종민은 네 남매의 엄마, 아빠로 살아가는 공군 부부를 만나 출산 준비 과정을 함께했다.

공군 부부 출산 하루 전, 결혼 6개월차 새신랑 김종민과 초보 아빠 박수홍이 공군부대에 도착했다. 다둥이 공군 부부의 만남, 박수홍은 "내일이면 동생이 생기니까 박탈감이 심한 상황이구나. 너무 귀엽고 인형 같다"라며 엄마 껌딱지가 된 아이를 보며 어쩔 줄 몰라했다.

떡잎부터 남다른 4명의 아이들이 있는 집에 도착한 김종민은 "정신 없긴 한데 예쁘기도 하다"면서 다둥이 집에 적응했다.

그는 이어 "현재 아이가 네 명인데 한 명 더 있는 거냐"라며 부푼 아내의 배를 보고 깜짝 놀랐다.

아내는 "현재 다섯째 임신 중이다. 태명은 딸기다. 아이 둘은 적고 셋은 홀수라...(더 낳게 됐다)"라고 했다.


박수홍이 직접 응원한 임산부, 다섯째 출산 직후 뇌출혈..."뇌사 판정 …
'또 막내가 너무 예쁘다면?'이라는 질문에는 "하늘의 뜻에 맡기기로 하겠다"라 답했다. 그는 "결혼 전에도 네 아이를 낳기로 계획을 했었다. 아이들이 예쁘고 있어서 너무 행복하다. 자기들끼리 알아서 잘 논다. 아이들을 바라보면 '더 낳아도 되겠다' 싶다. 여섯째도 계획은 있다"라 했다. 남편 역시 동의한 부분이었다. 출산 후 남편이 육아휴식을 쓰고 아이들 육아를 전담했다고. 박수홍은 "제가 육아를 해보니까 예전에 1박 2일 하면서 전국을 잠 못자고 찬 바닥에서 잔 거 힘들었죠? 그거보다 힘들다면? 정말 눈을 못 떼고 안쓰럽다"라 했고 김종민은 깜짝 놀라 "정말요?"라고 눈이 동그래졌다.

점점 심해지는 진통에 의료진을 호출한 부부, 아내는 극심한 고통에 아기가 나오는지 확인해야 하는 내진 검사에도 견디기 힘들어 했다.


아이들이 주는 행복이 크기에 버틸 수 있었던 다섯번째 임신. 수시간의 진통 끝에 무사히 딸기를 품에 안게 됐다.

하지만 며칠 뒤 "내일 만나"라며 행복하게 인사했던 엄마는 갑작스러운 뇌출혈로 쓰러졌다는 긴급한 연락이 왔다. 남편은 "아내가 지금 의식이 없다. 숨만 쉬고 있는 상태다. 출산은 잘 했다. 퇴원도 잘 했다. 근데 조리원 4일차에 갑자기 두통이 있다더라. 오전에 분명히 아프다 했는데 뇌출혈일 거라고 생각도 못했다. 단순 두통일 거라 생각했다"라 전했다.

이어 "응급실에서 수액 맞는 중에 '아예 앞이 안 보인다' 하더라. 어떻게 할 수도 없었다. 구토도 했다"며 심각해졌다.


박수홍이 직접 응원한 임산부, 다섯째 출산 직후 뇌출혈..."뇌사 판정 …
아내는 CT 검사 결과 뇌출혈이 심각해 바로 응급수술을 시작했다고. 뇌부종 역시 심한 상태였다. 의사는 "수술로 출혈이 제거 됐다 해도 어쩔 수 없이 머리뼈까지 다 제거했다. 뇌사 판정을 받을 정도로 심각한 상황이었다"라 밝혔다.

10일 만에 아내는 의식을 되찾았다. 아이들을 만나기 위해 재활을 시작한 아내는 40여일만에 첫째 아들을 만나 오열했다. 아들은 "엄마 보고 싶었어"라며 엄마를 위로했다.

아내는 "수술하고 많이 좋아졌다. 거동이 힘들지 다른 것들은 다 할 수 있다"라면서도 "아이들 못 보는 게 (힘들다)"며 눈물을 흘렸다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

승리, 태자단지 연루 의혹 재점화…캄보디아 클럽 폐쇄[SC이슈]

2.

서인영, 이혼 후 10kg 찌고 마음 편하다더니 '뜻밖 근황'..교회 찬양대서 포착

3.

'케데헌' 이재, SM 연습생만 12년 "계약 해지 후 눈물..K-팝에 상처 많이 받아 원망"

4.

삭제→재업→삭제…하루 새 뒤집힌 '이이경 사생활 스캔들'[SC이슈]

5.

옥주현, 뒷광고 의혹에 직접 답했다 "헤어템에 수백만원 투자..내돈내산이다"

연예 많이본뉴스
1.

승리, 태자단지 연루 의혹 재점화…캄보디아 클럽 폐쇄[SC이슈]

2.

서인영, 이혼 후 10kg 찌고 마음 편하다더니 '뜻밖 근황'..교회 찬양대서 포착

3.

'케데헌' 이재, SM 연습생만 12년 "계약 해지 후 눈물..K-팝에 상처 많이 받아 원망"

4.

삭제→재업→삭제…하루 새 뒤집힌 '이이경 사생활 스캔들'[SC이슈]

5.

옥주현, 뒷광고 의혹에 직접 답했다 "헤어템에 수백만원 투자..내돈내산이다"

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가! '손흥민 AC 밀란 임대' "내년 초 시작" 美도 예의 주시→"베컴식 월드컵 준비, 쏘니도 원해"

2.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

3.

김태형 → 장원준, 이승엽 → 양의지 받았다…회장님 선물 또 기대해도 될까?

4.

'英 BBC도 인정' 손흥민 없는 토트넘, 이게 처참한 현실이다..."EPL 수준 미달 공격진"→"수비수가 차라리 나아"

5.

손흥민 때문에 '땅을 치며 절규'...SON 왜 여기까지 쫓아온 거야? '前 북런던 라이벌'은 괴로웠다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.