'43세' 김민경 "구본승 오빠 좋아해"...'구썸녀' 김숙 앞 대놓고 …

[스포츠조선 정안지 기자]김숙과 김민경 사이에 미묘한 삼각관계 신경전(?)이 벌어진다.
특히 픽업 간 식당에서 '반찬만 맛보겠다'던 이영자는 결국 참지 못하고 고갈비와 갈치조림까지 추가 주문하며 폭주하는데... 본분을 잊고 먹방 삼매경에 빠진 영자와 그 모습을 불안하게 바라보는 김숙! 과연 이번 배달, 성공할 수 있을까?
결국, 거한 한 상을 먹은 이영자는 배달 가는 길에 식곤증으로 잠들고 만다. 잠결에도 "배달은 속도가 생명..."이라며 배달 걱정을 놓지 않는 프로페셔널(?)한 모습을 보였다고. 심지어 김숙을 위한 기도까지 했다고 전해 궁금증을 유발한다.
하지만 김민경은 배달 사고를 지적하며, 배달비를 못 준다고 항의해 영자숙 자매를 당황하게 만든다. 두 번째 배달부터 컴플레인에 걸린 두 사람. 과연 이들의 운명은?
또한, 한 달 배달비로만 3~400만 원이 나오는 신기루의 실제 배달 리스트도 전격 공개된다. 상상을 초월하는 배달 내역에 김숙은 놀라움을 감추지 못했다는데. 이어 신기루는 자신만의 먹방 조합과 곱창학개론까지 강의하며 '맛잘알' 면모를 선보인다.
이어 개그우먼들의 자존심을 건 외모 배틀도 이어진다. 이에 신기루는 격분하며 "나는 고준희, 카리나와 있을 사람이다"라며 참전(?)을 거부한다. 또한 이영자 역시 "이중에 이목구비는 내가 제일"이라고 어필하며 외모 부심을 부리는데. 결국, 막내 이수경의 선택으로 결정된 개그우먼들의 외모 순위! 반전 결과에 현장이 발칵 뒤집혔다는 후문이다.
또한 김숙과 김민경 사이에 미묘한 삼각관계 신경전(?)이 벌어진다. 김숙이 '구썸남' 구본승 이야기를 하며, 김민경에게 서운함을 드러낸 것. 이에 김민경은 "제 별명이 본승 마누라다. 중학생 때부터 구본승 오빠를 좋아했다"고 깜짝 고백해 현장을 술렁이게 만든다. 이를 들은 김숙은 "셋이 낚시 한 번 가자"며 파격적인 제안을 하는데. 과연 이들의 삼각관계는 어떤 결말을 맞이할지 궁금증을 자아낸다.
'잘 먹고 잘 터는 개그우먼들'의 폭소 만찬, 진심 어린 토크까지! KBS2 '배달왔수다' 2회는 오는 10월 22일 수요일 밤 9시 50분에 방송된다.
