'43세' 김민경 "구본승 오빠 좋아해"...'구썸녀' 김숙 앞 대놓고 '직진 고백' ('배달왔수다')

기사입력 2025-10-22 09:34


'43세' 김민경 "구본승 오빠 좋아해"...'구썸녀' 김숙 앞 대놓고 …

'43세' 김민경 "구본승 오빠 좋아해"...'구썸녀' 김숙 앞 대놓고 …

'43세' 김민경 "구본승 오빠 좋아해"...'구썸녀' 김숙 앞 대놓고 …

'43세' 김민경 "구본승 오빠 좋아해"...'구썸녀' 김숙 앞 대놓고 …

[스포츠조선 정안지 기자]김숙과 김민경 사이에 미묘한 삼각관계 신경전(?)이 벌어진다.

오는 10월 22일(수) 밤 9시 50분, KBS2 예능 '배달왔수다' 2회에서는 대량 주문으로 이영자x김숙을 당황하게 한 역대급 먹보들이 출격한다.

고등어김치찜, 곱창, 보쌈, 오징어무침 등 30인분 주문이 쏟아지자 당황한 영자숙 자매. 곧이어 "20명 되나 보다", "드라마나 영화 팀 회식 아니야?"라고 추측한다. 한편, 이영자는 주문서에 적힌 식당이 모두 아는 곳이라며, 각 식당의 특징을 줄줄 읊어 '먹교수'다운 면모를 인증한다.

특히 픽업 간 식당에서 '반찬만 맛보겠다'던 이영자는 결국 참지 못하고 고갈비와 갈치조림까지 추가 주문하며 폭주하는데... 본분을 잊고 먹방 삼매경에 빠진 영자와 그 모습을 불안하게 바라보는 김숙! 과연 이번 배달, 성공할 수 있을까?

결국, 거한 한 상을 먹은 이영자는 배달 가는 길에 식곤증으로 잠들고 만다. 잠결에도 "배달은 속도가 생명..."이라며 배달 걱정을 놓지 않는 프로페셔널(?)한 모습을 보였다고. 심지어 김숙을 위한 기도까지 했다고 전해 궁금증을 유발한다.

우여곡절 끝에 배달 장소에 도착한 영자숙 자매. 역대급 주문서의 주인공은 조혜련, 김민경, 신기루, 이수경! '제1회 잘 먹고 잘 터는 개그우먼 총회'로 뭉친 이들은 개그우먼 선후배답게 막강한 입담으로 현장을 초토화시켰다는 후문.

하지만 김민경은 배달 사고를 지적하며, 배달비를 못 준다고 항의해 영자숙 자매를 당황하게 만든다. 두 번째 배달부터 컴플레인에 걸린 두 사람. 과연 이들의 운명은?


'43세' 김민경 "구본승 오빠 좋아해"...'구썸녀' 김숙 앞 대놓고 …

'43세' 김민경 "구본승 오빠 좋아해"...'구썸녀' 김숙 앞 대놓고 …
한편, 평소 작은 입이 고민이었던 신기루는 먹교수 이영자로부터 '한 입만' 먹팁을 전수받고 깔끔하게 성공한다. 이에 신기루는 이영자에게 "원로 뚱보"라며 존경심을 표하는데... 오히려 이영자의 화를 유발해 현장을 웃음바다로 만든다.


또한, 한 달 배달비로만 3~400만 원이 나오는 신기루의 실제 배달 리스트도 전격 공개된다. 상상을 초월하는 배달 내역에 김숙은 놀라움을 감추지 못했다는데. 이어 신기루는 자신만의 먹방 조합과 곱창학개론까지 강의하며 '맛잘알' 면모를 선보인다.

이어 개그우먼들의 자존심을 건 외모 배틀도 이어진다. 이에 신기루는 격분하며 "나는 고준희, 카리나와 있을 사람이다"라며 참전(?)을 거부한다. 또한 이영자 역시 "이중에 이목구비는 내가 제일"이라고 어필하며 외모 부심을 부리는데. 결국, 막내 이수경의 선택으로 결정된 개그우먼들의 외모 순위! 반전 결과에 현장이 발칵 뒤집혔다는 후문이다.

또한 김숙과 김민경 사이에 미묘한 삼각관계 신경전(?)이 벌어진다. 김숙이 '구썸남' 구본승 이야기를 하며, 김민경에게 서운함을 드러낸 것. 이에 김민경은 "제 별명이 본승 마누라다. 중학생 때부터 구본승 오빠를 좋아했다"고 깜짝 고백해 현장을 술렁이게 만든다. 이를 들은 김숙은 "셋이 낚시 한 번 가자"며 파격적인 제안을 하는데. 과연 이들의 삼각관계는 어떤 결말을 맞이할지 궁금증을 자아낸다.

'잘 먹고 잘 터는 개그우먼들'의 폭소 만찬, 진심 어린 토크까지! KBS2 '배달왔수다' 2회는 오는 10월 22일 수요일 밤 9시 50분에 방송된다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

3.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김광규-김완선, 환갑 앞두고 핑크빛 기류…플러팅에 커플 탄생 임박?(라스)

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

3.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김광규-김완선, 환갑 앞두고 핑크빛 기류…플러팅에 커플 탄생 임박?(라스)

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

3.

"韓 축구+K리그+심판에 대해 말하겠다" 기다려지는 EPL 감독의 폭탄 발언 예고...전북 우승시킨 포옛 아직은 잠잠 "한국 환상적"

4.

"스피드 올라오는게 다르다." 한화,삼성 잘친다고 걱정하는 LG '복덩이' 포수. 청백전 직접 공 받아본 결과는 기대 이상[잠실 인터뷰]

5.

[UCL리뷰]'두에 멀티골' PSG, 레버쿠젠 원정 7대2 대승! 이강인 30분 출전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.