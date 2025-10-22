지스타 2025, 인디쇼케이스와 G-CON 세부 내역 공개

|
지스타조직위원회는 오는 11월 13일부터 16일까지 부산 벡스코에서 여는 국제 게임 전시회 '지스타 2025'의 대표 콘텐츠인 인디쇼케이스 2.0: Galaxy, G-CON 2025의 세부 시간표, 그리고 벡스코 제2전시장에 참여하는 BTC 주요 참가사 정보를 공개했다.
매년 조직위 중심의 전시 특화 영역으로 구성됐던 제2전시장 BTC 영역에는 글로벌을 대표하는 핵심 개발사들이 참석을 확정했다. G-CON에 연사로 참여하는 기업들이 직접 부스를 구성하는 것이 가장 큰 특징이다. '킹덤 컴: 딜리버런스 II'로 압도적인 평가를 받으며 '올해의 게임상' 유력 후보로 손꼽히는 체코의 개발사 워호스 스튜디오, '페르소나'와 '메타포: 리판타지오' 등의 유력한 IP를 가진 메타크리틱 '2025 게임 퍼블리셔 랭킹'에서 1위를 차지한 세가/아틀러스, 그리고 '에이스컴뱃 시리즈' 30주년을 기념하는 특별 부스를 선보이는 반다이남코 엔터테인먼트가 참가한다.
이밖에 유니티는 '인디 쇼케이스 2.0: Galaxy'와 연계해 유니티를 기반으로 제작된 독창적인 글로벌 게임 다수를 선보일 예정이다. 또 글로벌 대표 개발사 중 한 곳도 올해 지스타에 참가, 자사 대표 IP를 기반으로 한 체험형 전시와 현장 이벤트를 준비중이다.
이밖에 올해 인디쇼케이스 2.0: Galaxy는 규모와 구성 모두 한층 강화됐다. 지난해 대비 확대된 규모로 조성되며 다양한 글로벌 콘텐츠 파트너와의 협업을 통해 창작자 중심의 새로운 체험 콘텐츠를 선보인다. 특히 스팀덱이 지난해에 이어 주요 파트너로 참여하며, 글로벌 기업들과의 협력을 기반으로 인디 개발자와 관람객이 교류할 수 있는 다양한 체험형 전시 프로그램이 준비될 예정이다.
올해 G-CON은 게임이 사회·문화·기술과 맺는 관계를 하나의 스토리로 엮어내며, 영화·음악·아트·애니메이션 등 다양한 콘텐츠 영역으로 확장되는 게임 서사의 진화를 집중 조명한다. 이번 행사는 이러한 주제를 '감정과 연출의 언어'와 '세계와 철학의 구조' 두 축으로 나누어 탐구한다고 조직위는 전했다.
첫째 날에는 게임의 감정과 연출, 음악, 비주얼, 시스템 등 다양한 창작의 언어로 서사를 구축하는 과정을 다룬다. 디렉터와 작곡가, 아티스트 등 다양한 창작자들이 감정을 설계하는 연출의 기법, 플레이어의 몰입을 이끄는 음악의 구조, 그리고 비주얼과 시스템을 통해 감정과 의미를 전달하는 방식을 탐구한다. 또 게임이 영화, 음악, 웹툰 등 다른 매체와 교차하며 확장되는 복합 서사 생태계를 조명하고, 이를 통해 '플레이 경험'이 하나의 이야기로 완성되는 과정을 살펴본다.
둘째 날에는 세계관과 철학, 그리고 서사의 확장을 주제로 게임이 예술·문학·기술과 어떻게 교차하는지를 논의한다. 고전적 RPG가 구축해 온 세계와 철학적 구조에서부터 현대 AAA 타이틀의 세계 구축과 서사 실험까지, 각 세션은 게임이 만들어내는 세계의 깊이와 그 속에서 확장되는 창작의 미학을 집중적으로 다룬다. 또 게임 아트, 내러티브 디자인, 비주얼 스토리텔링 등 다양한 영역을 통해 기술과 예술, 시스템과 서사의 조화가 어떻게 새로운 경험을 창조하는지를 탐색한다.
