키스오브라이프, 록스타로 변신…日 사로잡은 펑키한 에너지

기사입력 2025-10-22 15:49


사진 제공=S2엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 록스타로 변신했다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 22일 일본 공식 SNS 채널을 통해 일본 첫 번째 미니 앨범 'TOKYO MISSION START'의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다. 화려한 액세서리와 데님 패션을 바탕으로 와일드한 매력을 더한 그런지 패션을 선보인 키스오브라이프는 자유분방한 포즈로 시선을 사로잡았다.

기타를 들고 시크하면서도 사랑스러운 에너지를 뽐낸 쥴리, 앰프와 함께 강렬한 눈빛으로 압도하는 나띠, 반항적인 무드와 상반되는 우아한 비주얼의 벨, 상큼발랄함을 드러낸 하늘까지 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 멤버들은 각자 자신만의 개성을 지닌 펑키한 록스타로 변신했다.

이와 함께 공개된 그래피티도 눈에 띈다. 신곡의 무드를 알 수 있는 직설적이면서도 미스터리한 문구는 신곡을 통해 이들이 어떤 이야기를 전할지 기대감을 한층 끌어올렸다.


첫 번째 콘셉트 포토를 통해 하라주쿠 스타일에 도전, 화려하고 세련된 스타일을 통해 신선한 스타일 변신과 에너지를 선보였던 키스오브라이프는 이날 두 번째 콘셉트를 통해 자신들의 강점인 시크하면서도 당당한 매력을 한껏 드러냈다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 11월 5일 일본 데뷔 앨범 'TOKYO MISSION START'를 발매한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

