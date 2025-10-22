'오딘: 발할라 라이징', 신규 클래스 '프로스트 본' 사전등록 시작

|
카카오게임즈는 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'의 신규 클래스 '프로스트 본' 사전등록을 시작했다고 22일 밝혔다.
28일까지 진행되며, 사전등록 페이지에서 신청할 수 있다. 사전등록에 참여한 이용자에게는 '광명의 소환권' 22장이 지급된다. 사전등록과 함께 다양한 이벤트도 진행된다. 우선 '프로스트 본의 클래스가 다른 클체 지원 백일장 이벤트'가 열린다. 공식 카페 이벤트 게시판에 '프로스트 본' 5행시 또는 '워리어' 3행시를 작성해 참여할 수 있다. 이벤트 당첨자는 추후 공식 카페 공지를 통해 발표되며, 클래스 변경의 증표를 비롯한 다양한 보상이 제공된다.
11월 19일까지 진행되는 '가을 단풍 시즌 기념! 특별 미션 이벤트'에서는 이벤트 미션을 완료한 이용자에게 '신성의 소환권' 최대 154장과 '광명의 소환권' 33장 등 성장을 돕는 아이템을 선물한다. 아울러 11월 26일까지 진행되는 '가을 단풍 시즌 기념! 21일 출석 체크 이벤트'로 게임에 매일 접속한 이용자에게 '오딘의 장신구/방어구 강화석', '광명의 소환권' 66장, '신성의 소환권' 156장 등의 보상이 제공된다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com