'오딘: 발할라 라이징', 신규 클래스 '프로스트 본' 사전등록 시작

기사입력 2025-10-22 17:23


'오딘: 발할라 라이징', 신규 클래스 '프로스트 본' 사전등록 시작



카카오게임즈는 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'의 신규 클래스 '프로스트 본' 사전등록을 시작했다고 22일 밝혔다.

오는 29일 업데이트 예정인 '프로스트 본'은 워리어의 전직 클래스로, 거대한 양손 둔기를 주무기로 사용한다. 광역 공격과 지속 피해, 상태 이상 부여 등 강력한 근접 전투 스타일을 선보이며, 혹한의 힘과 높은 생존력을 바탕으로 전장을 지배하는 전투 콘셉트를 갖췄다.

28일까지 진행되며, 사전등록 페이지에서 신청할 수 있다. 사전등록에 참여한 이용자에게는 '광명의 소환권' 22장이 지급된다. 사전등록과 함께 다양한 이벤트도 진행된다. 우선 '프로스트 본의 클래스가 다른 클체 지원 백일장 이벤트'가 열린다. 공식 카페 이벤트 게시판에 '프로스트 본' 5행시 또는 '워리어' 3행시를 작성해 참여할 수 있다. 이벤트 당첨자는 추후 공식 카페 공지를 통해 발표되며, 클래스 변경의 증표를 비롯한 다양한 보상이 제공된다.

11월 19일까지 진행되는 '가을 단풍 시즌 기념! 특별 미션 이벤트'에서는 이벤트 미션을 완료한 이용자에게 '신성의 소환권' 최대 154장과 '광명의 소환권' 33장 등 성장을 돕는 아이템을 선물한다. 아울러 11월 26일까지 진행되는 '가을 단풍 시즌 기념! 21일 출석 체크 이벤트'로 게임에 매일 접속한 이용자에게 '오딘의 장신구/방어구 강화석', '광명의 소환권' 66장, '신성의 소환권' 156장 등의 보상이 제공된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

2.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

3.

'55세' 이세창, 안타까운 건강 상태....위, 피로 뒤범벅 "식도까지 타들어 가" ('스타건강랭킹')

4.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

5.

[공식] AI 이정재에 당한 로맨스 스캠..소속사 "조사에 협조, 강경대응"

연예 많이본뉴스
1.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

2.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

3.

'55세' 이세창, 안타까운 건강 상태....위, 피로 뒤범벅 "식도까지 타들어 가" ('스타건강랭킹')

4.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

5.

[공식] AI 이정재에 당한 로맨스 스캠..소속사 "조사에 협조, 강경대응"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '승짱'이 온다! 日 반응 뜨겁다 → 이승엽 전 두산 감독, 요미우리행 "한국의 영웅 이승엽, 거인 가을캠프 임시코치"

2.

사고의 연속→FA 대굴욕→화제의 결혼→가을 대폭발...이래서 결혼을 잘 해야 하는구나 [PO 현장]

3.

"가장의 무게? 아내가 더 크죠" 여전히 막내가 익숙한 남자, 26세 정철원의 '야구 없는 가을' [인터뷰]

4.

'정우주vs원태인' P04 정면충돌, 한화-삼성전 프로토 마감 임박!

5.

개막부터 대이변! 우승후보의 침몰 → '10년 리더' 트레이드 대가 치르나.. 충격 역배당 터졌다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.