MMORPG '더 스타라이트', 신규 던전 '투사의 전당' 업데이트

기사입력 2025-10-22 18:21


MMORPG '더 스타라이트', 신규 던전 '투사의 전당' 업데이트



컴투스는 MMORPG '더 스타라이트'에 신규 던전 '투사의 전당'을 업데이트 했다고 밝혔다.

새로 추가된 던전 '투사의 전당'은 여러 차원의 전사들이 모여 최고의 투사를 가리던 고대 투기장으로, 중·고레벨 유저들이 한데 모여 충돌이 적용된 실시간 전투를 펼치는 PvP 중심의 던전이다. 또 다른 PvP 던전인 '별의 낙원' 진입 전, 모험가의 자격을 시험하는 중간 관문 역할의 던전으로, 1층과 2층으로 나뉘며 각 층마다 고유한 몬스터와 보상을 만날 수 있다. 2층에선 일정 시간마다 강력한 보스 '벨그룬'이 등장하며, 이를 처치하면 최대 '전설' 등급 장비를 전리품으로 얻을 수 있다.

'투사의 전당'에 등장하는 몬스터는 필드 몬스터보다 훨씬 더 많은 경험치와 골드, 높은 등급의 장비 및 스킬북을 제공한다. '투사의 전당'은 하루 4시간 동안 입장 가능하며, 던전 내에서 획득 가능한 시간 충전 아이템을 통해 이용 시간을 추가로 연장할 수 있다.

이외에 일반 필드 및 던전 드랍율이 대폭 상향되며, 특히 던전 몬스터의 경험치 역시 크게 상향된다. 또 영웅 및 전설 등급 장비의 능력치 및 아바타, 무기소울, 탈것의 보유 효과 등도 상향된다. 신규 던전 오픈을 기념해 '7일 출석 이벤트'를 통해 60만 골드, 장인의 주문서 상자, 강화석 상자 등의 보상을 받을 수 있다. 또 미션 수행으로 희귀 무기 업그레이드 재료를 수집하고 게임 플레이만으로 '메린의 기억 조각'을 모아 영웅 등급 아바타·탈것 소환권을 제작할 수 있는 이벤트도 동시에 진행된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



