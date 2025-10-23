'45세' 공효진, ♥케빈오와 태교 여행하나..배 내민 포즈에 '임신설'

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 공효진이 뜻밖의 임신설에 휩싸였다.

공효진은 23일 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 공효진은 롱 원피스 위에 재킷을 걸친 편안한 차림을 선보였다. 남편 케빈오와 함께 일본 여행 중인 그는 내추럴한 분위기와 특유의 여유로운 미소를 지어 보여 눈길을 끌었다.


하지만 일부 팬들의 시선을 사로잡은 것은 공효진의 포즈였다. 배를 살짝 내밀고 손을 허리에 얹은 뒷짐을 진 모습 때문에 팬들 사이에서는 "임신한 것 아니냐"는 추측이 제기됐다.

또 공효진은 다른 사진에서도 배 부분이 살짝 뜬 헐렁한 니트를 입고 있어 '임신설'에 무게를 더했다.

사진을 본 팬들은 "임신 중이신가요?", "엄마가 되는 건가? 축하해요", "임신한 느낌", "진짜 맞으면 축하해요"등의 댓글을 남기고 있다.

한편 공효진은 2022년 10세 연하의 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다. 이듬해 12월 현역으로 입대한 케빈오는 지난 6월 만기 전역했다.

