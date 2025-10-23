[SC리뷰] 이찬원, 육아 실력도 '대상'이네…"아기 낳으면 '슈돌' 합…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다' 이찬원이 육아 고수의 면모를 마음껏 발산했다.
이찬원은 "나는 항상 젊은 아빠가 꿈이었다"라며 "첫째는 딸, 둘째는 아들 낳고 싶다"며 구체적인 자녀 계획을 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "아기 낳으면 '슈돌' 합류해야지"라며 아직 결혼을 하지 않았음에도' 슈돌' 합류 계획부터 밝혀 웃음을 자아냈다.
이찬원이 은우, 정우를 세심하게 챙기며 연예 대상에 이은 육아 대상급 활약을 보인 가운데, 진또배기 삼촌에 푹 빠진 은우, 정우의 모습이 귀여움을 폭발시켰다. 이찬원의 마성의 책 읽기 기술에 은우는 "그러면 매미 날개가 찢어져"라고 재잘재잘 책 속 내용을 설명하며, 삼촌 앞 수다쟁이로 변신해 사랑스러움을 뽐냈다.
정우는 이찬원 표 떡갈비를 입에 넣은 후 눈을 꼭 감고 음미하며 '아기 미식가'다운 면모를 드러냈다. 이어 "마딛떠, 삼촌 최고"라고 검지 척을 한 정우가 삼촌 대신 "형!"으로 호칭을 기습 변경했고, 이찬원은 "그 어떤 리액션보다 뿌듯하다"라며 미소를 감추지 못했다.
은우 역시 세심하게 챙겨주는 이찬원에 홀릭돼 눈길을 끌었다. 이찬원의 "삼촌 아들 할래?"라는 물음에 잠시 고민하더니 "네~"라고 대답해 삼촌에 대한 애정을 듬뿍 드러냈다. 아빠 김준호는 잠시 당황하더니 이내 "찬원이가 정말 잘 놀아줘서 인정한다"라고 이찬원을 좋아하는 은우를 이해했다.
김준호는 "한번 스승은 영원한 스승! 이찬원 따봉"이라며 하루 종일 육아에 진심을 다한 이찬원을 향해 고마움을 전했다. 이에 이찬원은 "장아찌 다 떨어지면 새로운 반찬을 들고 또 찾아오마"라며 우형제와의 다음 약속을 기약해 기대감을 더했다.
한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
