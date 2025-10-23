지드래곤, 역대급 결혼계획 입 열었다 "내일모레 불혹, 저도 곧…"('질문들3')

기사입력 2025-10-23 13:35


지드래곤, 역대급 결혼계획 입 열었다 "내일모레 불혹, 저도 곧…"('질…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 결혼 계획을 공개한다.

23일 MBC 플레이그라운드 채널에는 'K팝의 특별한 존재 지드래곤, 10년 만에 만난 GD와 손석희'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이 영상은 손석희가 진행하는 '질문들3' 9회 예고편으로, 1988년생인 지드래곤은 "불혹을 내일 모레로 둔 저로서는"이라고 말문을 열었다.


지드래곤, 역대급 결혼계획 입 열었다 "내일모레 불혹, 저도 곧…"('질…
손석희는 "장가는 언제 가냐"고 물었고, 지드래곤은 "저도 곧…"이라고 결혼에 대한 생각을 밝혔다. 이에 손석희는 "너는 다 계획이 있었구나"라고 말했다.

지드래곤은 "제 인생에서 쉼표 이후에 전환을 해서 시작을 할 수 있었던 것 같다"며 인간 권지용으로서의 깊은 성찰도 풀어냈다.

지드래곤이 출연하는 '질문들3'는 29일 오후 9시 방송된다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '케빈오♥' 공효진, 결혼 3년만 '볼록한 배' 임신설에 입 열었다 "사실 아냐"

2.

'37세' 지드래곤, 손석희와 10년만 재회..결혼 계획 밝힌다(질문들)

3.

김정민, 아들 日 축구대표팀 극적 합류에 감격 "세상에 너를 보여주고 와"

4.

'이진호 음주운전 신고' 여친 사망, 국회서도 질타…신원 유출 의문[SC이슈]

5.

[종합] "작두타는 것, 진짜 무섭고 아파"…미녀 개그우먼 김주연, 신내림 안받으려고 1~2억 썼지만(원마이크)

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '케빈오♥' 공효진, 결혼 3년만 '볼록한 배' 임신설에 입 열었다 "사실 아냐"

2.

'37세' 지드래곤, 손석희와 10년만 재회..결혼 계획 밝힌다(질문들)

3.

김정민, 아들 日 축구대표팀 극적 합류에 감격 "세상에 너를 보여주고 와"

4.

'이진호 음주운전 신고' 여친 사망, 국회서도 질타…신원 유출 의문[SC이슈]

5.

[종합] "작두타는 것, 진짜 무섭고 아파"…미녀 개그우먼 김주연, 신내림 안받으려고 1~2억 썼지만(원마이크)

스포츠 많이본뉴스
1.

"'패승승'해왔다. 우리가 이긴다" 울다 웃은 투혼의 에이스, "2경기 더 던지면 우승, 이렇게 된거 아주 끝을 보자"[PO]

2.

LG, KS 원정 3,4,5차전에 잠실구장 무료개방. 전광판 응원전 펼친다[오피셜]

3.

"절대 칠 수 없는 공이었다" 삼성-한화 희비 가른 김영웅-김서현 맞대결 재구성...왜 하필 딱 그 코스로

4.

"손흥민 마지막 유산을 이렇게 낭비하다니" BBC, '무득점 무승부→UCL 졸전' 토트넘 작심 비판…'日 국대 미나미노에 감사해야' 조롱

5.

김영웅마저 셧다운! '하루 사이에 가격이 또 올랐다' 가을에도 빛나는 예비 FA 좌완, 가치 치솟는다…고비마다 '철벽' [PO피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.