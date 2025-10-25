생존 생활 시뮬 게임 '딩컴', 닌텐도 스위치 실사 트레일러 공개

기사입력 2025-10-25 11:05


생존 생활 시뮬 게임 '딩컴', 닌텐도 스위치 실사 트레일러 공개



크래프톤은 생존 생활 시뮬레이션 게임 '딩컴(Dinkum)'의 닌텐도 스위치 실사 트레일러를 공개했다.

이번 트레일러는 오는 11월 6일로 예정된 글로벌 정식 출시를 앞두고 공개된 영상으로, 스위치로 즐기는 '딩컴'의 다양한 매력을 담아냈다고 크래프톤은 전했다.

공개된 영상은 현실 속 한 인물이 닌텐도 스위치를 들고 다양한 일상 속 모험을 즐기는 모습을 실사로 표현했다. 낚시, 가구 제작, 오토바이 운전, 요리 등 게임 속 주요 콘텐츠와 만난 장면들이 에피소드처럼 이어지며, '딩컴'이 전하는 아기자기한 재미와 따뜻한 분위기를 자연스럽게 보여준다. 영상 말미에는 스위치로 언제 어디서나 '나만의 섬'을 꾸미며 힐링을 즐길 수 있다는 메시지를 전한다.

이번 트레일러는 지난 9월 닌텐도 온라인 쇼케이스 '닌텐도 다이렉트(Nintendo Direct)'에서 스위치 출시 소식이 공개된 이후 추가로 공개된 콘텐츠다. 크래프톤은 이번 영상 공개를 통해 닌텐도 스위치 유저층에게 '딩컴'의 감성적이고 자유로운 플레이 경험을 직접적으로 전달하고, 글로벌 인지도를 한층 확대할 계획이라고 전했다.

'딩컴'은 공식 유튜브 채널에서 실사 트레일러 공개를 기념해 감상평 이벤트를 진행한다. 이벤트 참여자는 트레일러를 시청한 후 댓글로 감상평을 남기면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 김수미 1주기, '건강 이상 조짐' 2주 전부터 있었다...'마지막 일기장' 공개

2.

손호준, '삼시세끼' 하차 나영석과 불화 때문?..."촬영 전 미리 연락 주셨다" ('지편한세상')

3.

'73세' 이용식, 19kg 빼더니 '혈당 정상화' 인증..."아침에 완전히 달라졌다"

4.

'도경완♥' 장윤정, 子연우 친구들에 경고 "자꾸 놀리면 학교 찾아 간다"(도장TV)

5.

임채무 손자, '190억 빚' 두리랜드 운영 욕심 "저 물려주실 건가요?" ('사당귀')

연예 많이본뉴스
1.

故 김수미 1주기, '건강 이상 조짐' 2주 전부터 있었다...'마지막 일기장' 공개

2.

손호준, '삼시세끼' 하차 나영석과 불화 때문?..."촬영 전 미리 연락 주셨다" ('지편한세상')

3.

'73세' 이용식, 19kg 빼더니 '혈당 정상화' 인증..."아침에 완전히 달라졌다"

4.

'도경완♥' 장윤정, 子연우 친구들에 경고 "자꾸 놀리면 학교 찾아 간다"(도장TV)

5.

임채무 손자, '190억 빚' 두리랜드 운영 욕심 "저 물려주실 건가요?" ('사당귀')

스포츠 많이본뉴스
1.

1년 만에 역전된 '문김대전', 19년 만 KS 이끈 '문동원' 이래서 거물급 투수는 못 참지, 내년부터 진검승부

2.

'폰와' 품에 쏙 안긴 문동주, 기쁨에 취한 폰세 '우왕좌왕'... '우리 한국시리즈 간다!' [대전 현장]

3.

폰세-와이스로 끝냈다. 11-2승리 한화 19년만에 KS 진출. 26년만에 V2 도전. 사상 첫 LG-한화 KS 맞대결 성사

4.

"일이 왜 이렇게 커진거야?" 탈락팀 구장에 대전보다 더 많은 관중이 모였다

5.

'치리노스-톨허스트vs류현진-문동주' 한국시리즈 잠실대전 외국인-국내 원투펀치 맞대결이다[KS 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.