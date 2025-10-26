여에스더, 남편 홍혜걸 ‘여자 문제’ 폭로..“제주도 인터뷰까지 불러”

기사입력 2025-10-26 12:44


[스포츠조선 박아람 기자] 예방의학박사 여에스더가 남편인 의학전문기자 홍혜걸의 사생활을 폭로했다.지난 24일 채널 '여에스더의 에스더TV'에는 'ep.4 행복해지는 법에 대하여 [여홍부부 100문 100답]'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 여에스더와 홍혜걸 부부가 함께 거리를 걸으며 외식하고 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

여에스더는 "홍 박사님이 나한테 절대로 얘기 못하는 건 여자 문제"라며 "어차피 돈을 어떻게 하는지는 다 나한테 걸렸다"고 말했다.

제작진이 "그런데 여자 문제도 다 걸리지 않냐"고 묻자, 여에스더는 "눈에 보인다. 박현아 선생님까지 다 안다"고 답하며 남편의 사생활을 폭로했다. 이에 제작진은 "직원들도 다 알고 있다"고 고백했고, 여에스더는 폭소를 터트렸다.

여에스더는 홍혜걸의 작업 방식도 공개했다. 그는 "(홍혜걸 마음에 들 때) 제주도로 불러 인사이트 인터뷰를 진행한다. 내가 뭐라고 하면 '나는 식사하자고 말도 안했어'라며 결백을 주장한다"고 말했다.

그러자 홍혜걸은 눈치 없이 "내가 화나는 얘기 해줄까?"라며 가수 김희진을 향한 호감을 이야기했다.

김희진이 노래를 부르면서 모기 물렸다는 시늉이 아주 귀여웠다며 "그런데 아내가 엄청 화를 내더라"라고 털어놨다.

그것도 모자라 홍혜걸은 여에스더 앞에서 김희진의 영상을 틀어 여에스더를 더 열 받게 했다.

제작진도 "벌써 화난다. 남편이 다른 여자 보면서..."라며 여에스더의 마음을 공감했고, 여에스더는 "귀엽다고 하는 건 더 잔 정이 많다는 뜻 아니냐"라며 예쁘다는 말보다 더 싫다고 했다.


이어 여에스더는 "집에 있는 TV도 다 희진 씨 노래고, 윤형주·김세환 씨 콘서트에 김희진 씨도 온다고 하더라"라고 홍혜걸의 만행을 제작진에게 일렀다.

"아내가 감수성이 없다"는 홍혜걸의 말에 여에스더는 "혜걸 씨가 맨날 여자한테 관심은 없다면서, 함교수님 그다음에 희진씨 말고도 많은데 내가 말을 못한다"라고 정색해 웃음을 안겼다.

한편 여에스더와 홍혜걸 부부는 각자 집에서 생활하고 있는 '각집 살이'를 하고 있는 것으로 알려졌다.

