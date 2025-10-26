‘이병헌♥’ 이민정이 이민정 낳았네..이소연·왕빛나 “딸, 진짜 붕어빵” 감탄

기사입력 2025-10-26 15:35


‘이병헌♥’ 이민정이 이민정 낳았네..이소연·왕빛나 “딸, 진짜 붕어빵”…

‘이병헌♥’ 이민정이 이민정 낳았네..이소연·왕빛나 “딸, 진짜 붕어빵”…

‘이병헌♥’ 이민정이 이민정 낳았네..이소연·왕빛나 “딸, 진짜 붕어빵”…

‘이병헌♥’ 이민정이 이민정 낳았네..이소연·왕빛나 “딸, 진짜 붕어빵”…

‘이병헌♥’ 이민정이 이민정 낳았네..이소연·왕빛나 “딸, 진짜 붕어빵”…

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이민정이 어린 시절 자신과 똑같이 닮은 딸 서이 양의 외모를 자랑했다.

이민정은 26일 개인 계정에 "이서이가 본인사진인 줄 아는 내 사진 ㅋ"라는 글과 함께 자신의 어린 시절 모습이 담긴 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 아기 이민정은 또렷한 눈빛과 현재 모습과 거의 동일한 외모를 보여 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

딸 서이 양의 외모에도 자연스럽게 관심이 쏠렸다.

배우 이소연은 "진짜 붕어빵이야"라고 댓글을 남겼고, 왕빛나 또한 "진짜 똑같다"고 공감했다. 지인 역시 "와... 언니 진짜 닮았어요"라며 감탄을 이어갔다.

한편 이민정은 지난 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며, 슬하에 남매를 두고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영 9세 딸, 母 성형수술 후 외모 디스 "성형 전 얼굴이 더 예뻐" ('백지영')

2.

여에스더, 남편 홍혜걸 ‘여자 문제’ 폭로..“제주도 인터뷰까지 불러”

3.

추사랑, 벌써 14번째 생일파티...클수록 추성훈♥야노시호 똑 닮은 비주얼

4.

제니가 또…호불호 갈린 샤넬 속옷 무대의상[SC이슈]

5.

'원더독스' 주전세터 이나연, '입스'극복→프로 입성…'신인감독 김연경' 프로배구 판도까지 뒤흔든다 [고재완의 전지적 기자 시점]

연예 많이본뉴스
1.

백지영 9세 딸, 母 성형수술 후 외모 디스 "성형 전 얼굴이 더 예뻐" ('백지영')

2.

여에스더, 남편 홍혜걸 ‘여자 문제’ 폭로..“제주도 인터뷰까지 불러”

3.

추사랑, 벌써 14번째 생일파티...클수록 추성훈♥야노시호 똑 닮은 비주얼

4.

제니가 또…호불호 갈린 샤넬 속옷 무대의상[SC이슈]

5.

'원더독스' 주전세터 이나연, '입스'극복→프로 입성…'신인감독 김연경' 프로배구 판도까지 뒤흔든다 [고재완의 전지적 기자 시점]

스포츠 많이본뉴스
1.

"멍청한 장면" '한국 국가대표' 옌스의 자책…거친 태클로 분데스서 이미 유명→개선 시급

2.

KS 간절함 타석에서 증명했다…최다안타 클라스 증명, 첫 타석부터 안타 터졌다 [KS1]

3.

[현장라인업]'또또 풀 로테이션 ' 울산, 서명관 빼고 베스트11 다 바꿨다→'이청용 벤치'…대구, 세징야 공격 선봉

4.

[현장라인업]서울 GK 강현무 71일만에 선발복귀-린가드 벤치…강원 베스트 총출동

5.

"살라 시대 '끝'! 42일 만의 골에도 4연패" 충격의 리버풀, 브렌트포드 팬 슬롯 향해 "아침에 해고당할 거야" 조롱…'2-3 눈물' 총체적 난국

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.