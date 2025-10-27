‘배달비 3천만’ 풍자가 의외로 못 먹는 것..“닭다리 무슨 맛으로 먹어?”

기사입력 2025-10-27 09:02


‘배달비 3천만’ 풍자가 의외로 못 먹는 것..“닭다리 무슨 맛으로 먹어…

[스포츠조선 박아람 기자] 트랜스젠더 방송인 풍자가 의외의 음식 취향을 고백했다.

풍자는 지난 26일 개인계정에 "난 닭다리 무슨 맛인지를 모르겠어...NO!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 음식을 다 먹은 후 닭다리 두 개가 남겨진 냄비가 담겨 있어 눈길을 끈다.

'먹방 유튜버'로도 활동 중인 풍자는 지난해 MBC '라디오스타'를 통해 배달비로만 연간 3천만 원 이상을 소비한다. 외식비까지 합치면 1억 원에 육박할 것 같다"라며 남다른 식성을 자랑한 바. 예상 밖의 식성이 놀라움을 안긴다.

한편 풍자는 디즈니+ '배불리힐스' 등에 출연 중이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고소영, 장동건♥ 없이 '1박 200만원' 초호화 호캉스 "가족여행보다 좋아"

2.

'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어트 중"

3.

이정재, 임지연이 직접 꽂았다 "같이 해보자고 해서 복귀 결정" ('유퀴즈')

4.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

5.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

고소영, 장동건♥ 없이 '1박 200만원' 초호화 호캉스 "가족여행보다 좋아"

2.

'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어트 중"

3.

이정재, 임지연이 직접 꽂았다 "같이 해보자고 해서 복귀 결정" ('유퀴즈')

4.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

5.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'성심당 출입금지 확정' 또 박해민이야?...1회 호수비에 절규한 한화 팬들, 5회 홈런포까지 터뜨린 LG 캡틴 [잠실 현장]

2.

85.3% 확률 괜히 나왔겠나…한화 지쳤나요? 사령탑이 답했다 "KS 왔는데"

3.

"2년간 멈춰있었는데…" 김희진의 시간이 다시 흐른다 → 역대 8번째 대기록 완성! "여전히 떨리네요" [인터뷰]

4.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

5.

'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.