네오위즈의 퍼블리싱 신작 '산나비 외전: 귀신 씌인 날', 지스타 202…

네오위즈는 자사가 퍼블리싱하는 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'이 오는 11월 13일부터 16일까지 나흘간 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임 전시회 '지스타 2025'에 참가한다고 27일 밝혔다.
현재 개발중인 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'은 본편 '산나비'의 인기 캐릭터 '송 소령'이 로봇 폐기장에서 벌어지는 미스터리 사건을 파헤치는 내용을 다룬다. 조선 사이버펑크라는 독특한 세계관과 화려한 액션, 감동적인 내러티브로 본편이 흥행한 만큼 '산나비 외전'에 대한 기대감도 커지고 있다.
네오위즈는 지스타 BTC 1전시장 내 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'의 단독 부스를 운영한다. 방문객들은 시연대를 통해 게임을 직접 체험할 수 있다. 게임 시연자를 대상으로, 공식 캔뱃지와 포토카드 등 굿즈를 제공하는 인증 및 쿠폰 이벤트를 진행한다. MSI의 게이밍 모니터 등 푸짐한 경품도 증정할 예정이다.
이에 앞서 네오위즈는 오는 11월 9일 일본 도쿄도립산업무역센터에서 열리는 일본 인디게임 행사 '도쿄 게임 던전 10'에서 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'을 일본 게이머들에게 공개한다고 밝혔다.
