스마일게이트, 스토브를 통해 한국형 공포 게임 '골목길: 귀흔' 출시

스마일게이트가 한국형 공포 게임 '골목길: 귀흔'을 29일 정식 출시한다고 밝혔다.
늦은 밤 집으로 향하던 주인공 '소연'이 끝없는 골목길에 갇히며 벌어지는 생존을 다룬 공포 어드벤처 게임으로, 이용자는 골목 곳곳에 스며든 초자연적 현상 '귀흔'과 현실에서도 벌어질 수 있는 괴현상 '허깨비'를 구분해 탈출을 시도해야 한다. 휴대폰 카메라와 팔찌를 활용한 탐색과 판단 속에서 익숙한 장소가 공포의 공간으로 변하는 한국형 오컬트 감성을 경험할 수 있다고 스마일게이트는 전했다.
게임은 데모 빌드 공개, 부산인디커넥트페스티벌(BIC) 2025 시연 등에서 높은 관심을 받았다. 유튜브 등에서 관련 플레이 영상 누적 200만 회 이상 조회됐으며, 비공개 FGT(포커스 그룹 테스트)에서도 '적당히 무서울 줄 알았는데 너무 무섭다', '한국 골목길의 공포를 제대로 구현했다'는 등의 호평이 이어졌다. 스마일게이트와 에이아이엑스랩은 피드백을 적극 반영해 연출·최적화·버그 대응 등 완성도를 대폭 강화했다고 전했다.
'골목길:귀흔'은 스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브를 통해 정식 출시된다. 출시를 기념해 11월 18일까지 최대 15% 할인된 가격에 구입할 수 있다. 또 공포 특집 스토브 프로모션 페이지에선 다양한 할인 쿠폰과 함께 화제의 공포 신작들과 인디 게임들을 만나볼 수 있다.