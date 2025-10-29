스마일게이트, 스토브를 통해 한국형 공포 게임 '골목길: 귀흔' 출시

기사입력 2025-10-29 16:11


스마일게이트, 스토브를 통해 한국형 공포 게임 '골목길: 귀흔' 출시



스마일게이트가 한국형 공포 게임 '골목길: 귀흔'을 29일 정식 출시한다고 밝혔다.

'골목길: 귀흔'은 스마일게이트가 K-공포 게임의 글로벌 성공 사례를 만들기 위한 취지에서 시작한 프로젝트로, 개발사인 에이아이엑스랩은 VR·AR·XR 기반 콘텐츠 제작 경험을 바탕으로 이번 작품을 통해 처음으로 PC 패키지 공포 게임에 도전하고 있다. 개발 초기 단계에서는 한국콘텐츠진흥원의 '2025년 게임콘텐츠 제작지원사업'에 선정되며 가능성을 인정받았고, 공포 VR 타이틀 '흉가 VR', '금지된 예술 VR' 등으로 실력을 인정받아 스마일게이트와 글로벌 퍼블리싱을 계약했다.

늦은 밤 집으로 향하던 주인공 '소연'이 끝없는 골목길에 갇히며 벌어지는 생존을 다룬 공포 어드벤처 게임으로, 이용자는 골목 곳곳에 스며든 초자연적 현상 '귀흔'과 현실에서도 벌어질 수 있는 괴현상 '허깨비'를 구분해 탈출을 시도해야 한다. 휴대폰 카메라와 팔찌를 활용한 탐색과 판단 속에서 익숙한 장소가 공포의 공간으로 변하는 한국형 오컬트 감성을 경험할 수 있다고 스마일게이트는 전했다.

게임은 데모 빌드 공개, 부산인디커넥트페스티벌(BIC) 2025 시연 등에서 높은 관심을 받았다. 유튜브 등에서 관련 플레이 영상 누적 200만 회 이상 조회됐으며, 비공개 FGT(포커스 그룹 테스트)에서도 '적당히 무서울 줄 알았는데 너무 무섭다', '한국 골목길의 공포를 제대로 구현했다'는 등의 호평이 이어졌다. 스마일게이트와 에이아이엑스랩은 피드백을 적극 반영해 연출·최적화·버그 대응 등 완성도를 대폭 강화했다고 전했다.

'골목길:귀흔'은 스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브를 통해 정식 출시된다. 출시를 기념해 11월 18일까지 최대 15% 할인된 가격에 구입할 수 있다. 또 공포 특집 스토브 프로모션 페이지에선 다양한 할인 쿠폰과 함께 화제의 공포 신작들과 인디 게임들을 만나볼 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정이랑 "남편♥·아들과 식사할 때도 벗고 먹어, 옷 입어달라 하더라"

2.

‘박장대소’ 박준형·장혁, 순댓국 먹고 나란히 식중독 걸린 일화 털어놔

3.

[청룡영화상] "가장 자랑스러운 선물"…황정민·김고은→노상현·박주현, 뜻깊은 '청룡' 트로피 의미(종합)

4.

박소현, 결국 울컥 "임성훈 눈물에 이 악물고 버텨"..'세상에 이런 일이' 26년 하차 소감

5.

김희선, '리치 언니' 이미지 고충 터졌다 "기대보다 작게 주면 욕 먹어"

연예 많이본뉴스
1.

정이랑 "남편♥·아들과 식사할 때도 벗고 먹어, 옷 입어달라 하더라"

2.

‘박장대소’ 박준형·장혁, 순댓국 먹고 나란히 식중독 걸린 일화 털어놔

3.

[청룡영화상] "가장 자랑스러운 선물"…황정민·김고은→노상현·박주현, 뜻깊은 '청룡' 트로피 의미(종합)

4.

박소현, 결국 울컥 "임성훈 눈물에 이 악물고 버텨"..'세상에 이런 일이' 26년 하차 소감

5.

김희선, '리치 언니' 이미지 고충 터졌다 "기대보다 작게 주면 욕 먹어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김서현, 팔 스윙을 바꿔야…" 78세 국민감독의 애정가득 조언. 벽에 부딪친 아기독수리, 돌파구 찾을까 [SC포커스]

2.

손흥민 초대박! '토트넘 복귀 날짜 나왔다'→12월 10일 프라하전…"팬들과 감동의 재회"

3.

갑자기 불붙은 대한항공 불법 유니폼 파동...규정 위반 아닌데 제재금 부과, 도대체 무슨 일이?

4.

'또 침묵' 50타수 4안타 '팔푼이'도 위기, 로버츠의 파헤스 집착 계속해서 최악의 결과...5차전도 선발출전?

5.

손흥민(34, 바르셀로나)? 한국 역대 최고 이적설 또 등장..."바르사 이미 가능성 검토"→신뢰도는 빵점

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.