"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아…

|
[스포츠조선 이유나 기자] 모델 문가비가 정우성이 친자로 인정한 혼외자인 아들을 전격 공개했다.
|
문가비는 별다른 설명 없이 아들과의 평범한 일상을 사진으로 공개했다.
특히 2살이 되지 않은 나이에도 훤칠한 키와 남다른 체격이 부친인 정우성을 떠올리게 한다.
|
앞서 문가비는 지난해 11월 22일 개인 SNS를 통해 갑작스러운 출산 소식을 전했다. 그해 3월 아들을 낳았다는 것. 결혼에 대한 언급도 아이 아빠에 대한 언급도 없었다. 이후 문가비의 아이는 정우성의 혼외자라는 점이 알려졌다. 정우성 소속사는 당시 "문가비 씨가 SNS를 통해 공개한 아이는 정우성 배우의 친자가 맞다"며 "아이의 양육의 방식에 대해서 최선의 방향으로 논의 중에 있으며 아버지로서 아이에 대해 최선을 다할 것"이라고 부인하지 않고 곧바로 인정했다.
|
|
|
문가비는 정우성과는 2022년 한 모임에서 만나 좋은 만남을 이어왔으나 "2024년 1월 어느 날을 마지막으로 지금까지 아이 아버지라는 사람과 단 한차례도 대면한 적이 없으며 저는 그 사람에게 임신을 이유로 결혼이나 그 밖의 어떤 것도 요구한 적이 없다"고 강조했다.
|
한편 정우성은 오래 연애하던 비연예인 여자친구와 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.
lyn@sportschosun.com