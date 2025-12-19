레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

|
|
|
|
|
[스포츠조선 박아람 기자] 동성애자 엄빠부터 자발적 싱글맘까지?! <이웃집 가족들>은 기존의 '정상 가족' 틀을 넘어 각자의 방식으로 가족이 된 부모들이 결혼·출산·육아를 주제로 이야기를 나누는 신개념 가족 토크쇼다.
기존의 가족 콘텐츠에서는 상상조차 하기 힘든 대화가 이어진다. 출연진들조차 KBS에서 이래도 되냐는 반응을 보였을 정도! 쏟아지는 폭탄(?) 발언에 제작진이 진땀을 뺐다는 후문이다.12월 19일 공개되는 1편 <가족의 탄생>에서는 기존의 틀을 깨고 각자의 방식으로 가족을 꾸린 출연진들의 이야기가 펼쳐진다.
이어 10대 자녀를 입양한 홍석천의 입양 과정도 소개된다. 당시 사춘기였던 아이들에게는 민감하게 다가왔던 삼촌의 입양. 하지만 5분 만에 마음을 바꿔 삼촌을 아빠로 받아들였다고 하는데... 사춘기 아이들의 마음을 움직인 홍석천의 결정적 한마디는 무엇이었을까? 각자의 방식으로 다양한 형태의 가족이 되는 과정 속 비하인드 스토리가 공개된다.26일 공개되는 2편 <육아는 어려워>에서는 부모가 된 후 마주하는 현실적이면서도 참신한 고민이 쏟아진다.
곰 세 마리 노래를 부를 때면 '엄마 곰'을 두 번 불러준다는 레즈비언 엄마 규진 씨. 딸은 이미 엄마가 둘이라는 사실을 자연스럽게 받아들이고 있지만, 딸 친구들에게는 어떻게 설명해야 할지 여전히 고민이다.
어려운 고민에 출연진들은 의외로 확실한 해결책을 제시한다. 사유리가 직접 효과를 체감했다는 그 방법은 무엇일까?혼자 아들을 키우는 사유리는 예측할 수 없는 아들 육아의 어려움을 토로한다. 공들여 준비한 젠의 생일파티가 한순간에 아수라장이 됐다고. 대체 무슨 일이 있었던 걸까? 하루하루가 새롭다는 사유리의 아들 육아 에피소드가 펼쳐진다.
한편, 성인 자녀를 둔 홍석천이 깜짝 근황을 공개한다. 입양한 딸이 결혼 준비를 시작해 곧 장인어른이 된다는 사실! 누구를 데려와도 아깝기만 한 딸이지만, 예비 사위를 직접 만나본 뒤 결혼을 허락했다는 홍석천. 까다로운 게이 장인어른의 마음을 사로잡은 예비 사위의 특급 매력은 무엇일까?
아이 훈육부터 사교육, 친구 관계와 사춘기 고민까지. <이웃집 가족들>은 가족의 형태를 넘어 부모라면 누구나 고개를 끄덕일 이야기로 시청자들과 '육아 동지'의 공감대를 형성한다.
KBS 저출생위기대응방송단(단장:최성원)이 제작한 신개념 가족 토크쇼 <이웃집 가족들>은 최근 시즌2까지 방영한 <이웃집 남편들>의 스핀오프 콘텐츠다. 12월 19일, 26일 금요일 오후 6시에 각각 <가족의 탄생>, <육아는 어려워> 총 2편이 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽' 을 통해 공개될 예정이다.