래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 정상수(41)가 윤석열 전 대통령의 모교인 서울 충암고등학교 축제 무대에서 윤석열 전 대통령 지지 구호인 "윤 어게인(Yoon Again)"을 외쳐 논란이 일었다. 논란이 커지자 정상수는 "해서는 안 될 정치적 발언이었다"며 고개 숙여 사과했다.

앞서 지난 1일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어에는 지난달 31일 열린 충암고 축제(충암제) 무대에 오른 정상수가 학생들과 함께 공연을 진행하던 중 "윤 어게인"을 외치는 영상이 확산됐다.

영상에서 정상수는 한 학생을 무대 위로 불러 "충암고의 자랑이 무엇이냐"고 물었고, 학생이 "윤석열"이라고 답했다. 이에 정상수는 "나도 그 말을 안 하려고 참고 있었다. 그럼 나도 해버리겠다"며 "윤 어게인"을 두 차례 외쳤다.

이 발언이 퍼지자 누리꾼들 사이에서는 "학생들이 있는 자리에서 부적절했다"는 비판이 쏟아졌다.

논란이 커지자 충암고 학생회 측은 입장문을 내고 "해당 발언은 충암고 또는 충암제의 입장과 관련이 없으며, 학교나 학생회가 이를 요청하거나 사전에 협의한 사실이 전혀 없다"고 밝혔다. 이어 "이번 사건은 정상수 씨가 타 학교 학생을 무대 위로 초청하는 과정에서 일어난 일로, 개인적인 발언임을 밝힌다"며 "학교와 재학생에 대한 비난은 자제해 달라"고 당부했다.

이후 정상수는 개인 계정에 사과 영상을 올리고 "충암고 축제 무대에서 해서는 안 될 정치적 발언을 했다"며 "교장 선생님과 교직원, 학생들에게 피해를 끼친 점 대단히 죄송하다"고 사과했다.

그는 "평소 정치적으로 어느 한쪽 입장을 취하지 않고, 정치에 대해서도 잘 알지 못한다"며 "학생과 인터뷰하던 중 그 이름이 나와 흥분한 나머지 부적절한 멘트를 했다"고 해명했다. 이어 "백 번, 천 번 잘못했다. 모든 비난은 제게 하시고, 모든 책임은 제가 지겠다"고 덧붙였다.

정상수는 2009년 Mnet '쇼미더머니' 시리즈를 통해 이름을 알린 래퍼다. 그러나 이후 음주 난동, 폭행, 음주운전, 공무집행방해 등 여러 범죄로 수차례 경찰 조사를 받으며 논란을 일으켰다.

