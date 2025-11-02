86세 김동건, ‘가요무대 40주년 특집’ 소감 “시청자들이 제일 고맙습…

86세 김동건, ‘가요무대 40주년 특집’ 소감 “시청자들이 제일 고맙습니다”

기사입력 2025-11-02 13:18


[스포츠조선 박아람 기자] 1985년부터 이어온 '가요무대'가 40주년을 맞은 가운데 MC 김동건 아나운서가 서면 인터뷰를 통해 시청자들께 깊은 인사를 전했다.

KBS1TV '가요무대'는 1985년부터 이어오는 잔잔한 향수와 추억이 담긴 전통 가요의 명가. 매주 월요일 김동건 아나운서의 진행으로 최정상의 예능프로그램 자리를 지키고 있다. 특히 김동건은 1963년 아나운서로 입사하여 대한민국의 대표 진행자로 활약했으며 매주 프로그램을 고정 진행하는 전현직 아나운서 중 최선임으로 '가요무대'를 무려 33년간 진행하고 있다.

이 가운데 김동건 아나운서가 '가요무대' 40주년을 맞은 소감을 밝혔다. 김동건 아나운서는 "40년 동안 변함없이 프로그램을 사랑해 주고, 격려를 보내주신 시청자가 제일 고맙습니다"라며 "만약에 가요무대를 사랑하고 기다려 주신 시청자분들이 안 계셨다면 가요무대를 어떻게 40년이나 할 수 있었겠나 싶습니다. 40년간 출연해 준 가수, 우리 스태프들도 고맙지만 변함없이 오랜 기간 박수치고 응원하고 기다려주신 시청자분들이 제일 고맙습니다"라고 특별한 감사를 전했다.

이어 33년간 MC를 맡으며 '가요무대'를 지킬 수 있었던 원동력에 대해 "저 또한 노래를 좋아하는 사람으로서 가요무대를 보면서 즐거워하시는 분들을 볼 때 보람을 많이 느낍니다"라고 밝힌 후 "물론 힘들 때도 있었지만 리비아, 독일, 브라질에 가서 교포들이 가요무대를 반겨주고 열광하는 모습을 보면 힘들었던 마음이 씻은 듯이 사라지고 그분들을 위해 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었습니다"라며 지금의 '가요무대'와 'MC 김동건'이 이와 잇몸처럼 긴 시간을 함께할 수 있었던 원동력은 해외 동포까지 이어진 시청자의 응원이었다고 밝혀 감동을 선사했다.

이어 김동건 아나운서는 가장 기억에 남는 출연진으로 '가요무대' 호국보훈의 달 현충일에 방송된 출연자를 손꼽았다. 김동건 아나운서는 "남편의 전사 통지를 받고 남편이 남겨준 시계를 평생 가슴에 품고 다녔다는 아내의 사연이었는데 얼마나 많이 울었던지 이제는 눈물이 다 말라 나오지도 않는다는 그분의 말을 듣고 왜 그렇게 내가 눈물이 났는지, 지금도 생각하면 눈시울이 뜨거워집니다."라며 33년간 '가요무대'를 이끌어 오며 가장 뭉클했던 순간으로 손꼽았다.

한편 KBS 1TV '가요무대'의 40주년 특집은 오는 3일(월) 밤 10시부터 120분간 펼쳐지는 가운데 한국 대중음악사의 거목으로 손꼽히는 이미자를 비롯해 윤항기, 서유석, 김국환, 오승근, 김수희, 노사연, 최진희, 설운도, 김연자, 조항조, 진성, 주현미, 정재은, 주병선, 박혜신, 박구윤, 강문경, 안성훈, 양지은, 김용빈, 류원정, 배아현, 정서주까지 총 24명의 아티스트들이 32개 무대를 꾸민다.

'가요무대'는 매주 월요일 밤 10시 방송되는 전통가요 예능 프로그램이다.

