86세 김동건, ‘가요무대 40주년 특집’ 소감 “시청자들이 제일 고맙습…

[스포츠조선 박아람 기자] 1985년부터 이어온 '가요무대'가 40주년을 맞은 가운데 MC 김동건 아나운서가 서면 인터뷰를 통해 시청자들께 깊은 인사를 전했다.
이어 33년간 MC를 맡으며 '가요무대'를 지킬 수 있었던 원동력에 대해 "저 또한 노래를 좋아하는 사람으로서 가요무대를 보면서 즐거워하시는 분들을 볼 때 보람을 많이 느낍니다"라고 밝힌 후 "물론 힘들 때도 있었지만 리비아, 독일, 브라질에 가서 교포들이 가요무대를 반겨주고 열광하는 모습을 보면 힘들었던 마음이 씻은 듯이 사라지고 그분들을 위해 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었습니다"라며 지금의 '가요무대'와 'MC 김동건'이 이와 잇몸처럼 긴 시간을 함께할 수 있었던 원동력은 해외 동포까지 이어진 시청자의 응원이었다고 밝혀 감동을 선사했다.
이어 김동건 아나운서는 가장 기억에 남는 출연진으로 '가요무대' 호국보훈의 달 현충일에 방송된 출연자를 손꼽았다. 김동건 아나운서는 "남편의 전사 통지를 받고 남편이 남겨준 시계를 평생 가슴에 품고 다녔다는 아내의 사연이었는데 얼마나 많이 울었던지 이제는 눈물이 다 말라 나오지도 않는다는 그분의 말을 듣고 왜 그렇게 내가 눈물이 났는지, 지금도 생각하면 눈시울이 뜨거워집니다."라며 33년간 '가요무대'를 이끌어 오며 가장 뭉클했던 순간으로 손꼽았다.
'가요무대'는 매주 월요일 밤 10시 방송되는 전통가요 예능 프로그램이다.