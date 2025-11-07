정시아, '예체능 엘리트' 두 자녀 자랑 "딸 미술·아들 농구, 절대 일…

정시아, '예체능 엘리트' 두 자녀 자랑 "딸 미술·아들 농구, 절대 일부러 안 시켜"

기사입력 2025-11-07 18:29


[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정시아가 예체능의 길을 걷는 두 아이에 대해 이야기했다.

7일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에서는 '그동안 힘들었던 정시아 근황? 고민 끝에 유튜브를 시작한 이유(최초공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

두 아이 육아로 바쁜 일상을 보내고 있는 정시아. 정시아의 아들 준우 군은 농구를, 딸 서우 양은 미술에 재능을 보여 예체능의 길로 들어섰다. 특히 서우 양은 예술 명문학교인 예원학교에 입학해 화제가 되기도 했다.

정시아는 "정말 일부러 시킨 건 전혀 아니다. 서우 같은 경우는 어릴 때부터 그림 그리고 글 쓰는 걸 좋아했는데 본인이 그림 그리는 시간이 가장 행복하다더라"라며 "저는 사실 그림을 아예 모르고 전문가분들이 봤을 때 너무 잘한다 그래서 전공으로 가게 됐다. 미술 기본을 배워보자 해서 학원에 갔는데 거기가 입시 학원이었다. 거기서도 '너무 잘한다. 예중을 갔으면' 좋겠다 해서 시험을 봐보자 했는데 (예원학교에) 합격을 했다"고 밝혔다.

준우 군에 대해서는 "초등학교 3~4학년 때 시작해서 엘리트의 길을 가게 됐다. 많이 힘들었다. 준우도 저처럼 크게 성공의 욕심이 없다. 욕심이 없으면 운동은 힘들지 않냐. 초반에 그게 힘들었다. 자꾸 친구들한테 공을 양보하고 패스했다. 그거 고치는 게 좀 힘들었다"고 밝혔다.


그래도 정시아는 "농구 시키길 잘했다는 생각이 드는 게 앞으로 프로선수가 될지 안 될지 모른다.꼭 돼야 하는 건 아닌데 사회에서 나가기 전에 배워야 할 것들을 농구를 통해 많이 배우고 있다. 2년 있으면 어른이 되는데 다 배워와서 걱정이 안 된다"고 밝혔다.

정시아 역시 많은 걸 배웠다며 "많이 힘들었다. 저도 코트 밖에서 보는 게 힘들었고 준우도 준비 다 해서 뛰려고 했는데 못 뛰면 차 타서 우는 거다. 손가락 부러졌는데 계속 드리블하면서 경기 뛰어보고. 그런 시간들 많이 겪으면서 단단해졌다. 원래는 순두부같았던 아이"라며 "저도 좋은 거 다 해주고 싶지 않냐. 1쿼터에 5파울을 당해서 퇴장 당한 적도 있다. 물론 심판 분들이 정확하게 하지만 가끔은 이게 맞나 싶을 때도 있지 않냐. 뛰어 들어가고 싶더라. 근데 참고 인내하는 걸 객석에서 엄청 많이 배웠다. 인내심을 많이 배웠다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

