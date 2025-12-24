폰세-와이스 떠난 자리, 강속구 듀오로 채웠다…한화, '155㎞' 화이트 영입 "터닝포인트라 생각" [공식발표]
|사진제공=한화 이글스
[스포츠조선 이종서 기자 한화 이글스가 2026년 시즌 외국인 선수 구성을 완료했다.
한화는 24일 "새 외국인 선수 오웬 화이트(Owen White, 1999년생, 미국)를 영입했다.계약 조건은 계약금 20만달러, 연봉 80만달러 등 총액 100만달러"라고 발표했다.
화이트는 장신(1m90)에 상하체 밸런스가 잘 잡힌 피지컬을 바탕으로 최고 155㎞ 평균 149㎞에 이르는 강력한 직구를 던지는 우완 투수다. 커터, 스위퍼, 커브, 체인지업 등 다양한 구종을 좌우 넓게 활용하는 커맨드 능력을 갖췄으며, 메이저리그 최상위권 유망주 출신에 아직 20대 중반의 나이로 향후 발전 가능성이 크다는 평가를 받는다.
2023년부터 2025년까지 3시즌 연속 메이저리그를 경험했으며, 마이너리그에서는 통산 98경기(선발 78경기)에서 404⅓이닝을 소화하며 19승 24패 392탈삼진 평균자책점 4.38을 기록했다.
한화는 "화이트가 앞서 영입한 윌켈 에르난데스와 함께 리그 정상급 구속 외 다양한 장점을 갖고 있다는 점에서 팀의 든든한 선발 원투펀치로 자리잡아 줄 것이라 기대하고 있다"고 발표했다.
계약을 마친 화이트는 "KBO리그에서 뛰는 것은 나에게 뜻깊은 도전이자 내 야구 인생의 터닝포인트라고 생각한다. 새로운 기회를 준 한화이글스 구단에 감사드린다"라며 "최고의 팬이라고 알려져 있는 한화이글스 팬들과 함께 멋진 시즌을 만들어 보겠다"라고 말했다.
|31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 와이스와 폰세가 경기를 지켜보고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.31/
한화는 화이트의 영입으로 에르난데스, 요나단 페라자와 함께 2026시즌 외국인 영입을 마무리했다. 올해 '33승'을 합작한 코디 폰세와 라이언 와이스가 모두 메이저리그로 진출한 가운데 '부상 대체 외인'으로 와서 정식 선수가 된 루이스 리베라토와도 계약을 하지 않았다.
|윌켈 에르난데스. 사진제공=한화 이글스
한편 화이트 등 외국인 선수 3명은 2026 스프링캠프부터 팀에 합류할 예정이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
