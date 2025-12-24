'진화와 동거' 함소원, 결국 눈물 "헤어지는 게 힘들어, 고통스럽다"

'진화와 동거' 함소원, 결국 눈물 "헤어지는 게 힘들어, 고통스럽다"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 함소원의 18살 연하 전 남편 진화가 이혼 후 심경을 처음으로 털어놨다.

24일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 "이혼 후 처음으로 마주한 진화의 속마음? '우린 헤어지는 게 왜 이렇게 힘든 거야?'"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 두 사람은 이혼 후 처음으로 서로의 속마음을 나누는 시간을 가졌다. 진화는 "당연히 힘들었지. 이혼 후 2년 동안 정말 힘들었다. 인생의 방향을 다 잃어버린 기분이었다. 가정이 무너지고, 내 아이는 아빠가 없어졌고, 모든 걸 처음 겪어보는 상황이었다. 정말 너무 힘들었다"고 조심스럽게 털어놨다.

진화는 이어 제작진과의 인터뷰에서 "어떻게 말해야 할지 모르겠지만, 원래 가족이 항상 함께였는데 어느 순간 딸과 헤어지고 갑자기 혼자가 되니 하루가 어떻게 지나가는지도 모르게 잠도 못 자고, 하고 싶은 일도 없었다"며 "말로 다 표현할 수 없이 마음이 정말 많이 아팠다"고 솔직하게 밝혔다.


'진화와 동거' 함소원, 결국 눈물 "헤어지는 게 힘들어, 고통스럽다"
이를 스튜디오에서 지켜보던 김용만은 "성인이 된 이후, 함소원 씨가 옆에 있었고 딸이 있었는데, 진화 씨는 모든 걸 잃은 느낌을 받았던 것 같다"고 말했다.

김용만이 함소원에게 "진화 씨의 속마음을 그날 처음 들은 거예요?"라고 묻자, 함소원은 눈물을 글썽이며 고개를 끄덕였다.

이후 함소원은 "내 마음은 어땠겠어? 다른 사람은 모르겠지만, 난 안다. 당신이 그때 얼마나 힘들고 슬펐는지. 그때 정말 많이 걱정했다"고 울컥하며 말했다. 이에 진화는 "걱정할 게 뭐가 있어"라며 착잡한 표정을 지었다.

함소원은 또 "다른 사람들은 쉽게 헤어지는데, 우리는 왜 이렇게 힘든지. 만났다가 헤어지고, 만났다가 헤어지고… 왜 이렇게 고통스럽고 놓지 못하는지"라며 답답한 심경을 솔직하게 털어놨다.

한편 함소원은 지난 20일 방송된 '동치미'에 출연해 전 남편 진화와 한집 살이 중이라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 두 사람은 지난 2022년 12월 결혼 5년만에 이혼했다.

