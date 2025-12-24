[오피셜] FC서울, 2026시즌 첫 영입 기지개. 국가대표 출신 GK 구성윤 영입… 골문 안정감 더한다!

FC서울이 2026시즌 첫 영입으로 국가대표 출신 GK 구성윤을 영입했다. FC서울 제공

[스포츠조선 이원만 기자] 프로축구 FC서울이 아시아 프로축구리그 양대 산맥 K리그와 J리그에서 풍부한 경험을 쌓아온 국가대표 출신 베테랑 골키퍼 구성윤(31)을 영입했다.

FC서울이 구성윤을 영입하며 2026시즌을 향한 힘찬 전진을 시작했다. FC서울은 구성윤의 합류로 골문에 안정감을 더하고 수비력을 더욱 굳건하게 함과 동시에 다가오는 새 시즌 전력의 짜임새를 한층 강화할 수 있게 됐다.

새롭게 검붉은 유니폼을 입게 된 구성윤은 서울 재현고등학교에서 바로 일본 무대로 진출해 J리그 세레소 오사카 U-18 소속으로 활동했다. 이후 세레소 오사카 1군에 콜업되며 가능성을 인정받았고, 콘사도레 삿포로로 적을 옮겨 프로 무대 데뷔전을 치렀다. 이후 대구FC, 김천상무, 교토 상가, 서울 이랜드 등 K리그와 J리그 팀들을 오가며 경험을 쌓아왔다.

구성윤은 K리그와 J리그에서의 꾸준한 출전 경험과 국가대표팀 승선 경력까지 보유한, 오랜 기간 정상급 프로 무대에서 경쟁력을 증명해 온 골키퍼이다. 1m97의 뛰어난 신체 조건을 바탕으로 한 공중볼 장악 능력과 안정적인 선방, 그리고 침착한 경기 운영이 강점인 그는 특히 후방 빌드업과 수비 조율 능력에서 높은 평가를 받고 있는 GK자원이다.

FC서울에서 새로운 도전에 나서게 된 구성윤은 "FC서울에 합류하게 되어 설렘이 크고, 하루라도 빨리 FC서울 선수들과 함께 뛰고 싶다"면서 "FC서울은 K리그에서 가장 뜨거운 서포터즈를 가진 팀이다. (서포터즈가)늘 선수단을 위해 뜨겁게 응원해 주시는 모습이 정말 멋있었다. 마지막 우승이 10년 전인 만큼 2026시즌에는 선수단과 팬들이 하나가 되어 반드시 타이틀을 따낼 수 있도록 팀에 힘이 되기 위해 최선을 다하겠다"고 입단 소감을 전했다.


