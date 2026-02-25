김영희, 어린이집서 결국 연락 받았다 "딸 통제 불가..집에서 좀 잡아달라고"
[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 김영희가 어린이집으로부터 딸의 행동과 관련한 연락을 받았다고 밝혀 눈길을 끌었다.
24일 유튜브 채널 '니맘내맘'에는 '얜 진짜 누굴 닮아 이러는거야!슌'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상 소개글에는 "난 어릴땐 안 그랬는데 얜 진짜 누구 닮은거야? 맘맘이들~~ 우리 애들 보면 하루에도 열두번은 이런생각 하시죠? 근데 콩콩팥팥 이더라구요. 오랜만에 성적표 꺼내봤더니.. 아~ 나 닮아서 저러는구나 싶네요~ 맘맘이들도 오랜만에 성적표좀 꺼내보내세요~"라는 글이 담겼다.
공개된 영상에서 김영희는 고은영과 함께 자녀 교육에 대한 고민을 털어놓으며 현실 육아 토크를 이어갔다.
먼저 고은영은 "유준이가 뭐가 되려나 모르겠다"면서 "요새 수학 공부를 시키고 있는데, 유준이한테 '1 더하기 1이 뭐냐'고 물어봤더니 '똥이야'라고 하더라"며 한숨을 내쉬었다. 이어 공개된 고은영의 초등학교 학생기록부에는 '셈하기에는 노력을 요합니다'라는 담임 교사의 의견이 적혀 있어 웃음을 자아냈다.
이에 김영희 역시 딸 해서 양에 대한 일화를 전했다. 그는 "최근에 어린이집 원장한테 연락이 왔다. 해서가 너무 많이 돌아다닌다고 하더라. 집에서라도 조금 주의를 달라고 하셨다"고 털어놨다. 이후 공개된 자료화면에는 잠들기 전까지 집 안을 뛰어다니는 해서 양의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.
또한 김영희의 초등학교 생활기록부도 공개됐다. 기록부에는 '수업 중 주의가 산만하며 노력이 부족하여 학습 능률이 오르지 않습니다'라는 문구가 적혀 있어 폭소를 자아냈다.
한편 김영희는 지난 2021년 10세 연하 야구선수 출신 윤승열과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.
현재 김영희는 부캐 '말자 할매'로 제2의 전성기를 활짝 열고 종횡무진 활약 중이다. 또한 유튜브 채널 '니맘내맘'을 통해 육아 관련 콘텐츠를 선보이며 많은 엄마들의 공감을 이끌어내고 있다.
