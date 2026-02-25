민희진에 뉴진스는 어떤 존재?…한달전 부모 탓하더니, 멤버 위해 256억 포기?[SC이슈]

민희진에 뉴진스는 어떤 존재?…한달전 부모 탓하더니, 멤버 위해 256억…
민희진이 25일 오후 서울 종로구 교원챌린지홀에서 기자회견을 열였다. 민희진이 회견장에 입장하고 있다. 10분 늦게 회견장에 입장한 민희진은 자신의 입장문만을 낭독한 후 질의 응답 시간없이 일방적으로 퇴장했다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.25/

[스포츠조선 정빛 기자] 한 달 전에는 '멤버 가족'이 주범이라더니, 오늘은 '멤버'를 위해 돈을 포기한단다.

25일 열린 민희진 어도어 전 대표이자 오케이 레코즈 현 대표의 기자회견을 두고, 그야말로 '모순의 결정판'이라는 말이 나온다.

민희진은 이날 256억 원이라는 거액의 풋옵션 대금을 포기하겠다고 선언하며, 그 이유로 "무대 위에 있어야 할 멤버들이 법정에 서는 현실을 지켜볼 수 없다"고 했다.

하지만 불과 한 달 전, 민희진 법률대리인이 진행했던 세 번째 기자회견 내용과는 다소 다른 태도다. 당시 민 대표 측은 이른바 '뉴진스 템퍼링' 의혹의 실체가 다름 아닌 "뉴진스 멤버 한 명의 가족과 자본시장 교란 세력의 결탁"이라고 폭로했다.

민 대표 자신은 아무 잘못이 없으며, 오히려 멤버 가족과 특정 기업인이 벌인 주가 조작 시나리오에 이용당해 심리적 충격을 받았다는 입장이었다.

멤버의 부모를 '자본시장 교란 세력의 공모자'로 낙인찍었던 민희진이 25일에는 "아티스트와 가족을 위해 소송을 멈추자"며 화해의 손길을 내미는 광경에 의아함을 자아낸다.

일각에서는 자신을 방어하기 위해 멤버의 부모까지 끌어들여 '가족 간의 결탁'이라는 카드를 꺼냈다고도 해석했다. 그런 만큼, 이날 "무대 위에 있어야 할 다섯 멤버를 위해", "뉴진스를 위해 소송을 끝내자", "돈보다 중요한 가치"라 운운한 것에 업계에서는 '대인배 흉내'라고 지적하는 모양새다.

가요 기획사 관계자 A씨는 "진정 멤버와 가족들을 생각했다면, 한 달 전 공개 석상에서 뉴진스 특정 멤버의 가족을 거론하며 템퍼링의 배후로 지목하는 잔인한 방식의 '꼬리 자르기'는 하지 말았어야 했다"고 말했다.


결국 민희진에게 뉴진스는 필요에 따라 '지켜야 할 딸들'이 되기도 하고, 위기의 순간에는 '자신을 곤경에 빠뜨린 가족의 실책'으로 치부되는 도구에 불과한 것이 아니냐는 물음표가 생긴다.

특히 질의응답도 없이 15분 만에 끝난 이번 '통보식 회견'은 민희진이 던진 256억 원이라는 숫자보다, 그 속에 감춰진 의도에 궁금증을 품게 할 수 밖에 없다.

이 모순이 설명돼야 '뉴진스 엄마'의 256억 포기라는 초강수도 설득을 얻을 수 있을 것으로 보인다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

