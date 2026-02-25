‘무명전설’ 오디션 MC 데뷔 김대호 “전현무·김성주와 차별점? 난 실제 오디션 선배…밀착형 조언 가능”

25일 오전 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서는 MBN 오디션 프로그램 '무명전설' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 MC 장민호, 김대호와 남진, 주현미, 조항조, 신유, 강문경, 손태진, 임한별, 양세형, 김우진 PD가 참석해 프로그램에 대한 이야기를 나눴다.
25일 오후 첫 방송되는 '무명전설'에서는 인지도로 서열을 나눈 '서열탑' 최하단 1층부터 3층까지 위치한 무명 도전자들의 무대가 펼쳐진다. 무명끼리, 유명은 유명끼리 맞붙는 파격적인 룰 속에서 첫 회부터 예측 불가 승부가 펼쳐질 전망이다.
오디션 프로그램 MC로 첫 데뷔에 나선 김대호는 이날 자리에서 소감을 전했다. 그는 "앞서 신동엽, 전현무, 김성주 선배 등 MC로 활약하시는 선배들이 많은데, 저는 실제로 M본부에서 오디션 프로그램을 통해 아나운서로 데뷔했다. 그것이 저만의 강점이자 차별점이지 않을까 싶다"면서 "실제로 오디션 프로그램을 경험한 인물로써 더 밀착형으로 또 선배로서 공감하고 조언을 건넬 수 있을거라 생각한다"고 덧붙였다.
한편 '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'은 25일 오후 9시 40분 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com