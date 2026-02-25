"이재원은 김현수 대체자 아냐." 냉정한 염갈량의 역발상. '떠난 90타점' 마운드로 메운다[공항 코멘트]

기사입력 2026-02-25 10:40


"이재원은 김현수 대체자 아냐." 냉정한 염갈량의 역발상. '떠난 90타…
LG 트윈스 선수단이 미국 애리조나 1차 전지훈련을 마치고 25일 인천공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 염경엽 감독의 모습. 인천공항=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.25/

"이재원은 김현수 대체자 아냐." 냉정한 염갈량의 역발상. '떠난 90타…
LG 트윈스 선수단이 미국 애리조나 1차 전지훈련을 마치고 25일 인천공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 이재원의 모습. 인천공항=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.25/

"이재원은 김현수 대체자 아냐." 냉정한 염갈량의 역발상. '떠난 90타…
LG 트윈스 선수단이 미국 애리조나 1차 전지훈련을 마치고 25일 인천공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 정우영과 장시환의 모습. 인천공항=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.25/

[인천공항=스포츠조선 권인하 기자]"이재원에 대한 기대치는 없다."

LG 트윈스는 팀공격의 핵심이었던 베테랑 김현수를 잃었다. 4+2년의 FA 계약을 했지만 김현수가 플러스 2년을 위한 옵션을 채우지 못하며 FA가 됐고, 김현수는 2025년 타율 2할9푼8리, 12홈런 90타점의 좋은 성적에 한국시리즈 MVP까지 오르는 큰 경기에 강한 모습까지 보이면서 오히려 KT 위즈로 3년 50억원에 이적했다.

2년 연속 우승에 도전하는 LG에겐 90타점을 올리는 중심 타자가 빠진 것을 메워야 하는 상황.

상무에서 제대한 거포 유망주인 '잠실 빅보이' 이재원을 김현수의 빈자리에 넣기로 했다.

LG가 키우고자 했던 우타 거포인 이재원에게 1년 풀타임 기회를 주기로 한 것. 이는 염경엽 감독과 구단의 뜻이 맞아 떨어진 부분이다.

염 감독은 일찌감치 이재원의 타순을 8번에 고정시킨다고 밝힌 적이 있다. 풀타임을 한번도 뛰지 못했던 이재원이기에 올해를 1군 적응의 시기로 보는 것.

애리조나 캠프를 다녀와서도 염 감독의 마음은 변하지 않았다.

염 감독은 25일 오전 미국에서 애리조나 1차 캠프를 마치고 귀국해 취재진을 만난 자리에서 이재원에 대한 질문에 "이재원에 대한 기대는 없다"라면서 "8번에 배치한다는 것은 팬들께서도 큰 기대를 갖지 말라는 것으로 해석하시면 된다. 6,7번을 칠 수 있을 때 기대하시면 된다"라고 했다. 이어 "이재원은 김현수의 대체 선수가 아니다"라고 잘라 말하기도 했다.


서울고를 졸업하고 2018년 2차 2라운드 17순위로 LG 유니폼을 입은 이재원은 아직 한시즌에 100경기 이상을 뛰어본 적이 없다. 2022년 85경기가 최다 출전. 당시 타율 2할2푼4리(223타수 50안타) 13홈런 43타점을 기록했었다.


"이재원은 김현수 대체자 아냐." 냉정한 염갈량의 역발상. '떠난 90타…
LG 트윈스 선수단이 미국 애리조나 1차 전지훈련을 마치고 25일 인천공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 함덕주의 모습. 인천공항=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.25/

"이재원은 김현수 대체자 아냐." 냉정한 염갈량의 역발상. '떠난 90타…
김현수. 사진제공=KT 위즈
올시즌 1군 풀타임을 뛰면서 체력 관리, 슬럼프 탈출 등 1군 선수로서의 진짜 경험을 하게 된다.

염 감독은 김현수의 공백을 마운드로 메우겠다는 뜻을 밝혔다.

김현수가 지난해 올린 90타점은 경기당 평균 0.63점이다. 득점이 0.63점 줄어드는 대신에 마운드에서 실점을 그만큰 줄여서 타격의 공백을 메우겠다는 뜻. 올해 LG 마운드가 그만큼 할 수 있다는 자신감이 있는 발언이다. 불펜의 뎁스가 두터워진 것이 그 이유다.

염 감독은 "우리 팀은 그동안 선발과 불펜이 모두 좋았던 적이 없었다. 2023년엔 선발이 안좋았고, 2024년과 작년엔 불펜이 안좋았다. 그러나 이번 시즌엔 5명의 확실한 선발에 풍부한 불펜진을 갖췄다. 이렇게 시작하는게 처음"이라고 했다.

마무리 유영찬과 셋업맨 김진성의 든든한 2명의 뼈대에 함덕주 이정용 정우영 장현식 등의 경험있는 불펜 투수들이 있다. 여기에 아시아쿼터 라크란 웰스와 왼손 김윤식이 더해진다.

또 지난해 필승조까지 오른 김영우와 올해 기회를 받게되는 박시원이 있고, 베테랑 김강율과 장시환이 뒤에서 받쳐준다.

염 감독은 "불펜 투수 12명이 있는데 여기서 컨디션 좋은 6명을 필승조로 돌릴 계획이다. 안좋은 선수는 뒤로 빼서 조절을 해주고 좋은 선수를 필승조로 기용하는 식으로 적절하게 무리시키지 않고 돌리면 불펜이 안정적이 될 것"이라면서 "김현수의 공백을 이재원이 아닌우리 선발과 불펜이 메우면 된다"라고 힘줘 말했다.
인천공항=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

3.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

4.

'24세 결혼' 선예, 첫째가 벌써 중학생.."딸만 셋 키워"(편스토랑)

5.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]손흥민 LAFC '주장 완장'→부앙가는 장기계약…'흥부 듀오'는 계속된다 "구단이 보내준 신뢰에 감사"

2.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

3.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

4.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

5.

치명적 3연패...'봄 배구' 향한 OK의 마지막 승부수, 아쿼 세터 쇼타 재영입

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]손흥민 LAFC '주장 완장'→부앙가는 장기계약…'흥부 듀오'는 계속된다 "구단이 보내준 신뢰에 감사"

2.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

3.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

4.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

5.

치명적 3연패...'봄 배구' 향한 OK의 마지막 승부수, 아쿼 세터 쇼타 재영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.